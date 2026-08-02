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Balrampur News: नाले पर पुल न होने ग्रामीणों में आक्रोश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: हर्रैया सतघरवा के उदईपुर खैरहनिया में ग्रामीणों ने पुल निर्माण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सैकड़ों लोगों ने नाले में खड़े होकर मानव श्रृंखला बनाई और ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि बिना पुल के बारिश में 50 गांवों का संपर्क टूट जाता है। यदि 2027 से पहले पुल नहीं बना, तो वे मतदान का बहिष्कार करेंगे।

Balrampur News: नाले पर पुल न होने ग्रामीणों में आक्रोश

Balrampur News: हर्रैया सतघरवा, संवाददाता। विकासखंड हर्रैया सतघरवा के उदईपुर खैरहनिया स्थित खरझार पहाड़ी नाले पर रविवार को ग्रामीणों ने अनोखे ढंग से विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय ग्राम प्रधान और पूर्व सांसद प्रत्याशी युगल किशोर शुक्ल के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीण नाले के पानी में खड़े होकर मानव श्रृंखला बनाई। इसके बाद स्कूली बच्चों को नाला पार कराकर पुल निर्माण की आवश्यकता को उजागर किया। ग्रामीणों ने इसके बाद मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन तहसीलदार सदर अभिनव सिंह चौहान को सौंपते हुए नाले पर पक्का पुल निर्माण कराए जाने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि आजादी के बाद से अब तक नाले पर पुल का निर्माण नहीं कराया गया।

जिसके चलते बरसात के बरसात में चार माह तक हर्रैया सतघरवा, तुलसीपुर व पड़ोसी जनपद श्रावस्ती के करीब 50 गांवों का संपर्क बाधित हो जाता है। बाढ़ के दौरान खैरहनिया, डेरवा, टेढ़ीप्रास, लछुआपुर, भुजेहरा, मैनहवा, नारायणपुर, गंजड़ी और उदईपुर खैरहनिया समेत कई गांव टापू में बदल जाते हैं। किसानों को फसल ढुलाई और मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पुल और तटबंध का निर्माण शुरू नहीं कराया गया तो क्षेत्रवासी मतदान का बहिष्कार करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी। प्रदर्शन के दौरान रामनिवास यादव, अजय कुमार सिंह, राजेश मिश्रा, अरुण मिश्रा, धर्मेंद्र कुमार सहित भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

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