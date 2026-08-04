Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Balrampur News: पहली बारिश में बह गई चार माह पहले बनी सड़क

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
Follow us on Google News
share

Balrampur News: नेपाल सीमा के सटे चैन बनकटवा गांव में बनी सड़क पहली बरसात में ही खराब हो गई। ग्रामीणों का आक्रोश है और उन्होंने निर्माण कार्य की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। सड़क का 10 से 15 फीट हिस्सा बह गया है, जिसके कारण आवागमन बाधित है। ग्रामीणों ने गुणवत्ता की कमी का आरोप लगाया है।

Balrampur News: पहली बारिश में बह गई चार माह पहले बनी सड़क

Balrampur News: पचपेड़वा संवाददाता। नेपाल सीमा से सटे थारू बहुल चैन बनकटवा गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए चार माह पहले बनाई गई सड़क पहली ही बारिश में क्षतिग्रस्त हो गई। सड़क का हिस्सा बह जाने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कार्य की उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठाई है। विकास खंड पचपेड़वा की ग्राम पंचायत रजडेरवा के चैन बनकटवा गांव में करीब 60 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद बना संपर्क मार्ग पहली ही बरसात की परीक्षा में फेल हो गया। लगभग चार माह पहले निर्मित खड़ंजा सड़क का 10 से 15 फीट हिस्सा तेज बारिश में कटकर बह गया, जबकि कई स्थानों पर सड़क धंस गई है।

ये भी पढ़ें:Gangapar News: बीरपुर बाजार में नाली निर्माण की गुणवत्ता पर उठे सवाल, जांच की मांग

आवागमन पूरी तरह बाधित होने के कारण ग्रामीणों ने कटे हिस्से पर अस्थायी रूप से बिजली का खंभा रख दिया गया, जिसके सहारे लोग जान जोखिम में डालकर पैदल आवाजाही कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जिला मुख्यालय से लगभग 75 किलोमीटर दूर स्थित नेपाल सीमा से सटे इस गांव तक पहुंचना पहले से ही कठिन रहा है। गांव से पहले पड़ने वाला पहाड़ी नाला बरसात में उफान पर आ जाता है, जिससे गांव का संपर्क बाहरी दुनिया से लगभग टूट जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क निर्माण के लिए वर्षों तक जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़े थे। दिसंबर में जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी ने गांव पहुंचकर श्रमदान कर सड़क निर्माण का भरोसा दिया था। ग्रामीण रामलाल थारू, शेखर थारू, चुन्नीलाल, रामजियावन थारू और विद्यासागर ने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता मानकों की अनदेखी की गई और जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं की गई। पूर्व जिला पंचायत सदस्य मनोहर लाल थारू ने भी निर्माण में कमियां होने की बात कहते हुए तत्काल गुणवत्तापूर्ण पुनर्निर्माण की मांग की। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ बरसात के दौरान सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने की मांग की है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rain Balrampur Latest News Nepal Border अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।