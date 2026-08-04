Balrampur News: पहली बारिश में बह गई चार माह पहले बनी सड़क

Balrampur News: पचपेड़वा संवाददाता। नेपाल सीमा से सटे थारू बहुल चैन बनकटवा गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए चार माह पहले बनाई गई सड़क पहली ही बारिश में क्षतिग्रस्त हो गई। सड़क का हिस्सा बह जाने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कार्य की उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठाई है। विकास खंड पचपेड़वा की ग्राम पंचायत रजडेरवा के चैन बनकटवा गांव में करीब 60 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद बना संपर्क मार्ग पहली ही बरसात की परीक्षा में फेल हो गया। लगभग चार माह पहले निर्मित खड़ंजा सड़क का 10 से 15 फीट हिस्सा तेज बारिश में कटकर बह गया, जबकि कई स्थानों पर सड़क धंस गई है।

आवागमन पूरी तरह बाधित होने के कारण ग्रामीणों ने कटे हिस्से पर अस्थायी रूप से बिजली का खंभा रख दिया गया, जिसके सहारे लोग जान जोखिम में डालकर पैदल आवाजाही कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जिला मुख्यालय से लगभग 75 किलोमीटर दूर स्थित नेपाल सीमा से सटे इस गांव तक पहुंचना पहले से ही कठिन रहा है। गांव से पहले पड़ने वाला पहाड़ी नाला बरसात में उफान पर आ जाता है, जिससे गांव का संपर्क बाहरी दुनिया से लगभग टूट जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क निर्माण के लिए वर्षों तक जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़े थे। दिसंबर में जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी ने गांव पहुंचकर श्रमदान कर सड़क निर्माण का भरोसा दिया था। ग्रामीण रामलाल थारू, शेखर थारू, चुन्नीलाल, रामजियावन थारू और विद्यासागर ने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता मानकों की अनदेखी की गई और जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं की गई। पूर्व जिला पंचायत सदस्य मनोहर लाल थारू ने भी निर्माण में कमियां होने की बात कहते हुए तत्काल गुणवत्तापूर्ण पुनर्निर्माण की मांग की। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ बरसात के दौरान सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने की मांग की है।