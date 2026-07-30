Balrampur News: एंटी रोमियो अभियान के तहत पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान
Balrampur News: कोतवाली उतरौला पुलिस ने ग्राम बनगवा में एंटी रोमियो और मिशन शक्ति अभियान के तहत सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए चेकिंग अभियान चलाया। उपनिरीक्षक शालिनी सिंह के नेतृत्व में संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की गई और महिलाओं को सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं की जानकारी दी गई।
Balrampur News: श्रीदत्तगंज, संवाददाता। कोतवाली उतरौला पुलिस ने ग्राम बनगवा में एंटी रोमियो व मिशन शक्ति अभियान के तहत सघन चेकिंग अभियान चलाकर लोगों को सुरक्षा व यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के चालान किए गए साथ ही उन्हें सुरक्षित वाहन संचालन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए। अभियान का नेतृत्व उपनिरीक्षक शालिनी सिंह ने किया। उनके साथ हेड कांस्टेबल रणबीर कुमार व कांस्टेबल अनुभव सिंह और सुषमा सिंह भी मौजूद रहे। टीम ने सार्वजनिक स्थानों पर संदिग्ध व्यक्तियों की जांच कर महिलाओं व बालिकाओं को महिला सुरक्षा, हेल्पलाइन नंबरों के साथ आपातकालीन सेवाओं की जानकारी दी।
साथ ही छेड़छाड़, उत्पीड़न या किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए एंटी रोमियो व मिशन शक्ति अभियान आगे भी नियमित रूप से चलाया जाएगा।
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