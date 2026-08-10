Balrampur News: पौधरोपण कर धूमधाम से मनाया मंत्री नितिन अग्रवाल का जन्मदिन
Balrampur News: उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नितिन अग्रवाल का जन्मदिन विभूतिनाथ महादेव मंदिर में मनाया गया। हवन-पूजन के बाद केक काटकर मंत्री की लंबी उम्र की कामना की गई। भंडारे का आयोजन हुआ जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया।
Balrampur News: तुलसीपुर, संवाददाता। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री व उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नितिन अग्रवाल का जन्मदिन रविवार को विभूतिनाथ महादेव मंदिर परिसर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत हवन-पूजन से हुई। इसके बाद संगठन के जिलाध्यक्ष अनिल कुमार लाठ ने केक काटकर मंत्री के स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की। इस दौरान भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए मंदिर परिसर में पौधारोपण भी किया गया। जिलाध्यक्ष अनिल लाठ ने कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज में सेवा, एकजुटता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ती है।
इस मौके पर प्रवीण सिंह विक्की, विकास सोनी, अजय गुप्ता, वीरेंद्र सचदेवा, मानिकराम, अक्षयबर सिंह समेत व्यापारी व संगठन पदाधिकारी मौजूद रहे।
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