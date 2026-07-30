Balrampur News: शिवालयों में उमड़ी आस्था, हर-हर महादेव से गूंजा जिला

Balrampur News: बलरामपुर में सावन मास के पहले दिन शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने गंगाजल, दूध, बेलपत्र आदि लेकर जलाभिषेक के लिए मंदिरों में पहुंचना शुरू किया। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखा। बाजार में पूजा सामग्री की मांग भी बढ़ गई। कुल मिलाकर यह दिन भगवान शिव की आराधना में महत्वपूर्ण रहा।

Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। सावन मास के प्रथम दिन गुरुवार को जिले के शिवालयों में आस्था का अभूतपूर्व सैलाब उमड़ पड़ा। ब्रह्ममुहूर्त से ही श्रद्धालु गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग और पुष्प लेकर भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए मंदिरों में पहुंचने लगे। हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से पूरा वातावरण शिवमय हो गया। महिलाओं व युवाओं की सबसे अधिक भीड़ देखने को मिली। जिले के प्रसिद्ध देवीपाटन शक्तिपीठ परिसर स्थित शिव मंदिर, नगर के झारखंडी महादेव मंदिर, देहात क्षेत्र के शिवालय, झारखंडेश्वर महादेव मंदिर, उतरौला के प्राचीन दुखहरन नाथ मंदिर, तुलसीपुर के पातालेश्वर महादेव मंदिर व श्रीदत्तगंज के प्राचीन शिव मंदिर में सुबह से लेकर देर शाम तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। छोटी काशी के नाम से मशहूर जिले के शिवालयों को पवित्र सावन मास में आकर्षक ढंग से सजाया गया है। सावन माह के प्रथम दिन शिव मंदिरों में आस्था का जन सैलाब देखने को मिला। भोर से ही जलाभिषेक के लिए भक्तों की कतारें लग गईं। भक्तगण दूध, धतूर, बेलपत्र, गंगाजल, अक्षत, पुष्प आदि लेकर कतार में दिखाई दिए। कई मंदिरों में रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप, भजन-कीर्तन और प्रसाद वितरण का आयोजन हुआ। झारखंडी मंदिर महंत विनय गिरि ने बताया कि सावन का पहला दिन भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है, इसलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक करने पहुंचे। शाम तक हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन-पूजन किए। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क रहा। प्रमुख मंदिरों पर बैरिकेडिंग, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती, पार्किंग, एंबुलेंस आदि की व्यवस्था की गई। एसपी विकास कुमार ने बताया कि सभी प्रमुख शिवालयों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसी के साथ यातायात व्यवस्था को भी सुचारु रखा गया, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो.

दूध और पूजा सामग्री की बढ़ी मांग: सावन का पहला दिन बाजार के लिए भी शुभ साबित हुआ। सुबह होते ही दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग, पुष्प, माला, अगरबत्ती, गंगाजल और पूजन सामग्री की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ उमड़ पड़ी। रुद्राभिषेक और जलाभिषेक के कारण सामान्य दिनों की तुलना में दूध की बिक्री में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई। दूध विक्रेता बंशीलाल यादव ने बताया कि रोजाना की अपेक्षा पहले ही दिन करीब 30 से 40 प्रतिशत अधिक दूध की बिक्री हुई। वहीं पूजा सामग्री विक्रेता श्याम ने बताया कि सावन शुरू होते ही बाजार में रौनक लौट आई है। बेलपत्र, धतूरा और फूल-मालाओं की सबसे अधिक मांग रही। दुकानदारों का कहना है कि सावन के पूरे महीने कारोबार अच्छा रहने की उम्मीद है। कई दुकानों पर तैयार शिव-पूजन थालियां भी उपलब्ध कराई गईं, जिन्हें श्रद्धालुओं ने काफी पसंद किया।

करीब 210 रुपये में तैयार हो रही संपूर्ण शिव-पूजा थाली: सावन के पहले दिन शिवभक्तों ने भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए आवश्यक सामग्री की जमकर खरीदारी की। बाजार में एक संपूर्ण शिव-पूजा थाली लगभग 210 रुपये में तैयार हो रही है। इसमें बेलपत्र, धतूरा, भांग, फूल-माला, अगरबत्ती, दीपक, रूई, आधा लीटर दूध, गंगाजल, चंदन, रोली और नारियल शामिल हैं। व्यापारियों ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में पूजा सामग्री के दाम में पांच से दस प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है, हालांकि इसका श्रद्धालुओं की आस्था पर कोई असर नहीं पड़ा। श्रद्धालु अपनी क्षमता के अनुसार पूजन सामग्री खरीदकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं।

सीसीटीवी, बैरिकेडिंग और महिला सुरक्षा पर रहा विशेष जोर: सावन के पहले दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए। प्रमुख मंदिरों के प्रवेश और निकास मार्गों पर बैरिकेडिंग की गई, ताकि भीड़ नियंत्रित रहे। मंदिर परिसरों और आसपास के क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जाती रही। महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिसकर्मियों की अलग से तैनाती की गई। यातायात को व्यवस्थित रखने के लिए प्रमुख मार्गों पर पुलिस बल लगाया गया, जबकि पार्किंग स्थलों पर स्वयंसेवकों की भी ड्यूटी लगाई गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से एंबुलेंस के साथ आपातकालीन चिकित्सा दल को अलर्ट रखा गया। प्रशासन का कहना है कि सावन माह के प्रत्येक सोमवार और विशेष पर्वों पर इसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था जारी रहेगी, जिससे श्रद्धालु सुरक्षित और सुगमता के साथ भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर सकें।

बलरामपुर राजपरिवार की शिवभक्ति: बलरामपुर रियासत के महाराज भगवान शिव के अनन्य उपासक थे। मान्यता है कि काशी यात्रा के दौरान हुई असुविधा के बाद उन्होंने बलरामपुर में ही काशी जैसी धार्मिक नगरी बसाने का संकल्प लिया। उन्होंने 365 शिवालयों, सरोवरों व धार्मिक स्थलों का निर्माण कराया। नगर में दशकों से भव्य शिव बारात निकाली जाती है। यह परंपरा बलरामपुर की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है और दूर-दूर से श्रद्धालु इसमें शामिल होते हैं। श्रावण मास, महाशिवरात्रि व सावन के सोमवार पर यहां के सभी प्रमुख शिवालयों में हजारों श्रद्धालु जलाभिषेक और पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं। शिव मंदिरों की बड़ी संख्या, राजपरिवार की शिवभक्ति, प्राचीन धार्मिक परंपराएं और शिव बारात जैसी सांस्कृतिक विरासत के कारण बलरामपुर नगर को श्रद्धापूर्वक छोटी काशी कहा जाता है।