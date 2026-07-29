Balrampur News: उज्ज्वला योजना में अनियमितता का आरोप

Balrampur News: श्रीदत्तगंज, संवाददाता। विकासखंड श्रीदत्तगंज क्षेत्र के प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कई लाभार्थियों ने जय मां पटेश्वरी एचपी गैस ग्रामीण वितरक, पिपरी कोल्हुई पर गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। लाभार्थियों का कहना है कि किसी को योजना के तहत गैस कनेक्शन मिलने के बावजूद सिलेंडर व चूल्हा नहीं मिला तो किसी के नाम पर बिना गैस लिए ही रिकॉर्ड में सिलेंडर वितरण दर्ज हो रहा है। जबकि कुछ उपभोक्ताओं को कनेक्शन बंद होने की बात कहकर गैस देने से मना किया जा रहा है। पीड़ितों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। प्रतापपुर निवासी जफर अली ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी रुखसाना के नाम पर उज्ज्वला कनेक्शन दर्ज है, लेकिन आठ वर्षों में उन्हें न गैस सिलेंडर मिला और न ही चूल्हा।