Balrampur News: उज्ज्वला योजना में अनियमितता का आरोप
Balrampur News: श्रीदत्तगंज विकासखंड में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों ने गैस वितरक पर गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। कई लाभार्थियों को योजना के तहत गैस कनेक्शन तो मिला, लेकिन सिलेंडर व चूल्हा नहीं मिला। कुछ के नाम पर बिना गैस लिए ही रिकॉर्ड में सिलेंडर वितरण दर्ज हो रहा है। उपभोक्ताओं ने न्याय की मांग की है।
Balrampur News: श्रीदत्तगंज, संवाददाता। विकासखंड श्रीदत्तगंज क्षेत्र के प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कई लाभार्थियों ने जय मां पटेश्वरी एचपी गैस ग्रामीण वितरक, पिपरी कोल्हुई पर गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। लाभार्थियों का कहना है कि किसी को योजना के तहत गैस कनेक्शन मिलने के बावजूद सिलेंडर व चूल्हा नहीं मिला तो किसी के नाम पर बिना गैस लिए ही रिकॉर्ड में सिलेंडर वितरण दर्ज हो रहा है। जबकि कुछ उपभोक्ताओं को कनेक्शन बंद होने की बात कहकर गैस देने से मना किया जा रहा है। पीड़ितों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। प्रतापपुर निवासी जफर अली ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी रुखसाना के नाम पर उज्ज्वला कनेक्शन दर्ज है, लेकिन आठ वर्षों में उन्हें न गैस सिलेंडर मिला और न ही चूल्हा।
बावजूद इसके रिकॉर्ड में नियमित रूप से सिलेंडर उठाए जाने की जानकारी मिल रही है। वहीं मंशाराम वर्मा ने बताया कि उनकी पत्नी शारदा देवी के नाम का कनेक्शन बिना सूचना बंद कर दिया गया, जिससे उन्हें गैस नहीं मिल रही है। सुरेंद्र वर्मा ने उज्ज्वला कनेक्शन का नजदीकी एजेंसी में स्थानांतरण न किए जाने की शिकायत की। रमवापुर कलॉ की मजलैन ने बताया कि दिसंबर 2025 के बाद गैस न लेने के बावजूद रिकॉर्ड में 12 जून 2026 को सिलेंडर वितरण दर्ज है। उधर जय मां पटेश्वरी एचपी गैस ग्रामीण वितरक, पिपरी कोल्हुई के संचालक अरविंद कुमार यादव ने सभी आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि यदि किसी उपभोक्ता को शिकायत है तो उसकी जांच कर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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