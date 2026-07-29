Balrampur News: गुरु पूर्णिमा पर उमड़ा श्रद्धा का सैलाब

Balrampur News: तुलसीपुर, संवाददाता। गुरु पूर्णिमा पर्व पर तुलसीपुर नगर में धार्मिक आस्था और गुरु भक्ति का वातावरण देखने को मिला। अखिल विश्व गायत्री परिवार शाखा तुलसीपुर की ओर से आयोजित दो दिवसीय कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने अखंड जप, गुरु पूजन और यज्ञ में बढ़-चढ़कर भाग लिया। पहले दिन प्रातः छह से शाम छह बजे तक अखंड गायत्री मंत्र जप का यज्ञ पूजन किया गया। गायत्री परिवार की ओर गुरु पूर्णिमा के पर्व पर विभिन्न आयोजन किए गए। तुलसीपुर में अखिल भारतीय गायत्री परिवार ने पूजन के दूसरे दिन वेदमूर्ति पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य व माता भगवती देवी शर्मा का पूजन, वंदन व गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ।

यज्ञ में गायत्री महामंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और विश्व शांति के लिए विशेष मंत्रों से आहुतियां दी गईं। कार्यक्रम में जिला समन्वयक सत्य प्रकाश शुक्ल, राजीव गोयल, प्रदीप कुमार गोयल, गुलाब चंद्र भारती सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसी तरह गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उप जिलाधिकारी हेमंत कुमार गुप्त ने श्रीरामचरितमानस के काकभुशुण्डि-गरुड़ संवाद का उल्लेख करते हुए गुरु की महिमा पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि गुरु के बिना जीवन के संशय दूर नहीं हो सकते और सद्गुरु का मार्गदर्शन ही व्यक्ति को सही दिशा देता है। उन्होंने सभी नगरवासियों को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं भी दीं। वहीं कौवापुर मोड़ स्थित नकिया बाबा कुटी मंदिर में भी गुरु पूर्णिमा श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई गई। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह ने मंदिर पहुंचकर महंत प्रेम शंकर भारती महाराज का माल्यार्पण एवं अंगवस्त्र भेंट कर आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च है और गुरु का मार्गदर्शन ही समाज व राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने महंत का आशीर्वाद प्राप्त कर धर्म एवं संस्कृति के संरक्षण का संकल्प लिया।