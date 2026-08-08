Balrampur News: पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश
Balrampur News: बलरामपुर के जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर में हरकीरत ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने पौधों की देखभाल और संरक्षण पर जोर दिया, बताया कि पेड़-पौधे वातावरण को शुद्ध करने और भूजल संरक्षण में मदद करते हैं। उन्होंने सभी से पौधे लगाने और उनकी देखभाल की अपील की।
Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। विकास भवन स्थित जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर (डीपीआरसी) में वरिष्ठ फैकल्टी हरकीरत ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए और उनके संरक्षण का संकल्प लिया गया। वरिष्ठ फैकल्टी हरकीरत ने कहा कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक पौधरोपण जरूरी है। लगातार घटते हरित क्षेत्र और बढ़ते प्रदूषण को रोकने में पेड़-पौधों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पौधे वातावरण को शुद्ध करने के साथ गर्मी से राहत देने और भूजल संरक्षण में भी सहायक होते हैं। उन्होंने कहा कि पौधरोपण को केवल अभियान तक सीमित न रखकर लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल भी सुनिश्चित करनी होगी।
पौधों को पानी देने, उनकी सुरक्षा करने और उन्हें पेड़ बनने तक संरक्षित रखने की जिम्मेदारी सभी की है। उन्होंने लोगों से घर, खेत, विद्यालय व सार्वजनिक स्थानों पर अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की। इस अवसर पर डीपीआरसी के कर्मचारियों ने भी पौधों की देखभाल और पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने पर्यावरण सुरक्षित रखने और आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित वातावरण तैयार करने का संदेश दिया।
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