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Balrampur News: मायके में विवाहिता ने फांसी लगाकर दी जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: उतरौला के ग्राम मिलौली बाघाजोत में एक 20 वर्षीय विवाहिता, मीना देवी, ने अपने मायके में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों का इस घटना से कोहराम मच गया है। मीना की छह माह की बेटी है और उसका विवाह 10 जून 2025 को हुआ था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

Balrampur News: मायके में विवाहिता ने फांसी लगाकर दी जान

Balrampur News: उतरौला, संवाददाता। स्थानीय कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मिलौली बाघाजोत में गुरुवार को एक 20 वर्षीय विवाहिता ने अपने मायके में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया, जबकि पूरे गांव में शोक का माहौल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। मृतका की पहचान मीना देवी पत्नी रोहित कुमार के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि मीना देवी का विवाह 10 जून 2025 को थाना गैंडास बुजुर्ग क्षेत्र के ग्राम बांक मलमलिया निवासी रोहित कुमार के साथ हुआ था।

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विवाहिता की छह माह की एक बेटी भी है। बताया गया कि वह करीब दो माह से अपने मायके ग्राम मिलौली बाघाजोत में रह रही थी। गुरुवार को घर के सदस्य अपने-अपने काम में व्यस्त थे। इसी दौरान मीना देवी ने कमरे में फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। काफी देर तक बाहर नहीं आने पर परिजनों ने तलाश की तो वह फंदे से लटकी मिली। यह दृश्य देखते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। विवाहिता की असमय मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं छह माह की मासूम बेटी के सिर से मां का साया उठ जाने से गांव में भी शोक की लहर है। प्रभारी निरीक्षक अवधेश राज सिंह ने बताया कि सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई पूरी की। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है। आत्महत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य तथ्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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