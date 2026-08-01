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Balrampur News: 29 लाख की उधारी बनी चार जिंदगियों की मौत! पत्नी-बच्चों को गोली मार युवक ने खुद भी दी जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: बलरामपुर के झौहना गोसाईं पुरवा गांव में एक युवक ने आर्थिक तनाव के चलते अपनी पत्नी और दो बच्चों की गोली मारकर हत्या की, फिर खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। मृतक ने एक वीडियो में घटना के लिए एक अन्य व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया है।

Balrampur News: 29 लाख की उधारी बनी चार जिंदगियों की मौत! पत्नी-बच्चों को गोली मार युवक ने खुद भी दी जान

Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। बलरामपुर के कोतवाली देहात क्षेत्र के झौहना गोसाईं पुरवा गांव में शुक्रवार शाम एक हृदय विदारक घटना ने पूरे जिले को झकझोर दिया। आर्थिक तनाव और 29 लाख रुपये की उधारी वापस न मिलने से परेशान एक युवक ने पहले अपनी पत्नी और दो मासूम बच्चों को गोली मार दी, फिर खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद गांव में मातम पसर गया, जबकि पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर और मोबाइल से मिले वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उधारी के पैसों को लेकर था मानसिक तनाव

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पुलिस को दी गई तहरीर

पुलिस को दी गई तहरीर में मृतक के बड़े भाई राजेश गिरि पुत्र नानबच्चा गिरि ने बताया कि 31 जुलाई की शाम करीब छह बजे उनका छोटा भाई बजरंगी अपने घर पर पत्नी और बच्चों के साथ मौजूद था। इसी दौरान उसने अपनी 25 वर्षीय पत्नी कोमल, तीन वर्षीय बेटी श्रद्धा और एक वर्षीय बेटे जयदीप को तमंचे से गोली मार दी। इसके बाद उसने खुद को भी गोली मारकर जीवन समाप्त कर लिया।

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मौत से पहले वीडियो में लगाए गंभीर आरोप

तहरीर के अनुसार बजरंगी गांव और आसपास के लोगों की आर्थिक मदद करता था तथा उधार पर रुपये देता था। इसी क्रम में उसने लालपुर निवासी चन्द्रभान गिरि उर्फ दद्दन गिरि को करीब 29 लाख रुपये दिए थे। बताया गया है कि यह रकम माधव गिरि की गारंटी पर दी गई थी। आरोप है कि माधव गिरि ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रकम चन्द्रभान को लौटा दी थी, लेकिन चन्द्रभान ने वह पैसा बजरंगी को वापस नहीं किया। लगातार तकादा करने के बावजूद रुपये न मिलने से वह गहरे मानसिक तनाव में चल रहा था।

तमंचा और कारतूस पुलिस को सौंपे, जांच तेज

परिजनों का कहना है कि घटना से पहले बजरंगी ने अपने मोबाइल फोन से एक वीडियो रिकॉर्ड किया। इस वीडियो में उसने अपनी और पूरे परिवार की मौत के लिए चन्द्रभान गिरि उर्फ दद्दन गिरि को जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस ने मोबाइल को कब्जे में लेकर वीडियो को महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में सुरक्षित कर लिया है। अब वीडियो की तकनीकी जांच के साथ उसमें लगाए गए आरोपों की भी पड़ताल की जा रही है।

घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली देहात पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के बड़े भाई राम गिरि और राजेश गिरि ने घटनास्थल पर मिला तमंचा और कारतूस पुलिस को सौंप दिया। परिजनों की तहरीर तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने नामजद आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है। मोबाइल वीडियो, लेन-देन से जुड़े दस्तावेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है और एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत से ग्रामीण स्तब्ध हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस घटना में मृतक का नाम क्या है?
मृतक का नाम बजरंगी है।
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