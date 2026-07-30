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Balrampur News: करंट से मृत महिला के परिजनों से मिले विधायक, दिया भरोसा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: रेहरा बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम कालिंजर ग्रिंट में खेत की तारबंदी में दौड़ रहे करंट की चपेट में आकर एक महिला की मौत हो गई। सदर विधायक पल्टूराम ने पीड़ित परिवार से मिलकर गहरी संवेदना व्यक्त की और उन्हें सहायता का आश्वासन दिया। विधायक ने सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की बात भी की।

Balrampur News: करंट से मृत महिला के परिजनों से मिले विधायक, दिया भरोसा

Balrampur News: श्रीदत्तगंज, संवाददाता। रेहरा बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम कालिंजर ग्रिंट के मजरा बेनीपुरवा में खेत की तारबंदी में दौड़ रहे करंट की चपेट में आकर महिला की मौत हो गई थी। इस मामले में सदर विधायक पल्टूराम पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने मृतका के पति राजाराम यादव व अन्य परिजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त कर उन्हें ढांढस बंधाते हुए हर संभव सहायता दिलाने का भरोसा दिया। विधायक पल्टूराम ने पीड़ित परिवार को व्यक्तिगत सहयोग राशि भी प्रदान की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से दूरभाष पर घटना की जानकारी लेकर मामले की प्रगति के बारे में पूछताछ कर शासन स्तर से मिलने वाली हरसंभव सहायता दिलाने का आश्वासन दिया।

विधायक ने कहा कि यह घटना अत्यंत दु:खद है और दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित कराने के साथ पीड़ित परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख हेमंत जायसवाल, भाजपा मंडल अध्यक्ष अन्नू वर्मा, श्रीराम वर्मा, महेश वर्मा, नंद किशोर मिश्रा, बेचन मिश्रा, रोमी सिंह, प्रहलाद यादव सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे।

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