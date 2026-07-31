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Balrampur News: छात्र की मौत के बाद मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग तेज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: तुलसीपुर में एक छात्र की सड़क हादसे में मौत के बाद लोगों में आक्रोश बढ़ गया है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि अतिक्रमण को हटाया जाए ताकि सुरक्षित यातायात व्यवस्था हो सके। यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो क्षेत्रवासी आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं।

Balrampur News: छात्र की मौत के बाद मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग तेज

Balrampur News: तुलसीपुर, संवाददाता। तुलसीपुर-नेपाल मार्ग पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में छात्र की मौत के बाद लोगों में आक्रोश दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। स्थानीय नागरिकों, अभिभावकों और विद्यालय प्रबंधनों ने प्रशासन से मिल चुंगी नाका से हरैया तिराहे तक फैले अतिक्रमण को तत्काल हटाकर सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मिल चुंगी नाका से हरैया तिराहे तक सड़क के दोनों ओर हुए अतिक्रमण से मार्ग संकरा हो गया है, जिससे आए दिन जाम और दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। रमेश कुमार गुप्ता, अनवर मसूद, संतोष कुमार जायसवाल, विजय कुमार चौरसिया और रोशन तिवारी सहित अन्य लोगों ने कहा कि यदि सड़क अतिक्रमण मुक्त होती तो छात्र की जान बच सकती थी।

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यह मार्ग नेपाल से देवीपाटन मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के साथ-साथ बसंत लाल इंटर कॉलेज, अखिलेश्वर तिवारी गर्ल्स कॉलेज, सरदार बलदेव सिंह स्कूल, मदरसा अतिकिया, मदरसा अलबनात उल सालेहात, चिल्ड्रेन्स एकेडमी, कैम्ब्रिज स्कूल सहित कई शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों का प्रमुख आवागमन मार्ग है। लोगों ने चेतावनी दी कि समय रहते अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो भविष्य में और भी गंभीर हादसे हो सकते हैं। यह भी कहा कि यदि जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई तो क्षेत्रवासी आंदोलन करने को विवश होंगे।

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