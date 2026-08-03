Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Balrampur News: भारी वाहनों प्रतिबंध के प्रस्ताव पर व्यापारियों ने किया विरोध

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
Follow us on Google News
share

Balrampur News: तुलसीपुर में व्यापारी भारी वाहनों के सुबह से शाम तक प्रवेश पर प्रस्तावित प्रतिबंध का विरोध कर रहे हैं। व्यापारियों ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की है। उनका कहना है कि इस प्रतिबंध से व्यापार और ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण रोजगार संकट में आ जाएगा।

Balrampur News: भारी वाहनों प्रतिबंध के प्रस्ताव पर व्यापारियों ने किया विरोध

Balrampur News: तुलसीपुर, संवाददाता। नगर क्षेत्र में सड़क सुरक्षा के मद्देनजर सुबह छह से शाम छह बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रस्तावित प्रतिबंध का व्यापारियों ने विरोध जताया है। व्यापार मंडल के प्रतिनिधिमंडल ने उपजिलाधिकारी हेमंत कुमार गुप्ता को तीन सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की है। जिला मंत्री दिलीप कुमार गुप्त ने कहा कि तुलसीपुर की अर्थव्यवस्था काफी हद तक भारी वाहनों पर निर्भर है। चीनी मिल के कच्चे व तैयार माल, मंडी में कृषि उपज, फल, सब्जी और अनाज की आपूर्ति सहित थोक व्यापार इन्हीं वाहनों के माध्यम से होता है। ऐसे में पूरे दिन प्रतिबंध लागू होने से व्यापारिक गतिविधियां और ट्रांसपोर्ट व्यवसाय प्रभावित होंगे जिससे हजारों लोगों के रोजगार पर संकट खड़ा हो जाएगा।

महामंत्री रूप चंद्र गुप्ता ने कहा कि किसी भी निर्णय से पहले प्रशासन को व्यापारिक संगठनों, चीनी मिल प्रबंधन और मंडी समिति के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सर्वसम्मत समाधान निकालना चाहिए। इस दौरान बार एसोसिएशन अध्यक्ष कमल नयन तिवारी समेत कई व्यापारी नेता मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Balrampur Latest News Balrampur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।