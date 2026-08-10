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Balrampur News: तिरंगा यात्रा निकालकर दिया राष्ट्रप्रेम का संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: हरैया सतघरवा ब्लॉक के मथुरा बाजार में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसका नेतृत्व विधायक कैलाश नाथ शुक्ला ने किया। यात्रा में छात्रों, नागरिकों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। विधायक ने तिरंगे को देश की आन और शान का प्रतीक बताया। यह आयोजन छात्रों में राष्ट्रप्रेम और जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करता है।

Balrampur News: तिरंगा यात्रा निकालकर दिया राष्ट्रप्रेम का संदेश

Balrampur News: ललिया, संवाददाता। हरैया सतघरवा ब्लॉक के मथुरा बाजार में सोमवार को तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुख्य अतिथि तुलसीपुर विधायक कैलाश नाथ शुक्ला ने यात्रा का नेतृत्व किया। इसमें राम शंकर भारतीय इंटर कॉलेज के छात्र-छात्राओं के साथ क्षेत्रीय नागरिक और कार्यकर्ता शामिल हुए। तिरंगा यात्रा इंटर कॉलेज से शुरू होकर मुख्य बाजार, पुलिस चौकी और पेट्रोल पंप होते हुए मथुरा घाट रोड से वापस विद्यालय पहुंचकर समाप्त हुई। विद्यार्थियों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाए। बाजार में जगह-जगह लोगों ने यात्रा का स्वागत किया। विधायक कैलाश नाथ शुक्ल ने कहा कि तिरंगा देश की आन, बान और शान का प्रतीक है।

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ऐसे आयोजन विद्यार्थियों में राष्ट्रप्रेम और देश के प्रति जिम्मेदारी की भावना मजबूत करते हैं। मंडल अध्यक्ष बुद्धि सागर अवस्थी और समाजसेवी गोविंद पाठक ने भी युवाओं से देश की एकता, अखंडता और तिरंगे के सम्मान के प्रति सदैव सजग रहने का आह्वान किया। इस दौरान दिलीप द्विवेदी, अरविंद अवस्थी, शिवप्रसाद द्विवेदी समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

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