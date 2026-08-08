Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Balrampur News: शादी का झांसा देकर युवती को भगाने का आरोपी युवक पर मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
Follow us on Google News
share

Balrampur News: बलरामपुर में एक 19 वर्षीय युवती को शादी का झांसा देकर भगाने के आरोप में युवक के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। युवती के पिता की तहरीर पर कार्रवाई करते हुए पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। युवती अपने साथ नकदी और जेवर भी ले गई है। मामले की जांच जारी है।

Balrampur News: शादी का झांसा देकर युवती को भगाने का आरोपी युवक पर मुकदमा

Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। उतरौला कोतवाली क्षेत्र में 19 वर्षीय युवती को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगाने के आरोप में पुलिस ने एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। युवती के पिता की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक और युवती की तलाश शुरू कर दी है। परिजनों का आरोप है कि युवती घर से जाते समय नकदी और जेवर भी अपने साथ ले गई। पुलिस को दी गई तहरीर के मुताबिक पांच अगस्त तड़के करीब 3:15 बजे युवती अचानक घर से गायब हो गई। सुबह इसकी जानकारी होने पर परिजनों ने आसपास और रिश्तेदारियों में उसकी तलाश शुरू की।

ये भी पढ़ें:Balrampur News: शादी का झांसा देकर युवती को भगाने का आरोप, युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज

काफी खोजबीन के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। इसी दौरान परिजनों को जानकारी हुई कि सोनू गुप्ता पुत्र तिलक राम गुप्ता निवासी उतरौला शादी का झांसा देकर युवती को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। परिजनों ने आरोप लगाया कि युवती घर में रखे अपनी मां और भाभी के जेवर के साथ बक्से में रखे 45 हजार रुपये नकद भी अपने साथ ले गई है। परिवार के लोगों ने संभावित ठिकानों और रिश्तेदारियों में तलाश की, लेकिन युवती और आरोपी युवक का पता नहीं चल सका। इसके बाद युवती के पिता ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी और पुत्री को बरामद करने के साथ आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब युवती और आरोपी युवक के संभावित ठिकानों के साथ उनके संपर्क में रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है। मोबाइल फोन और अन्य उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर दोनों की लोकेशन पता करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रभारी निरीक्षक अवधेश राज सिंह ने बताया कि पिता की तहरीर पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। युवती और आरोपी युवक की तलाश की जा रही है। बरामदगी के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Balrampur Latest News Balrampur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।