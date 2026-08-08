Balrampur News: शादी का झांसा देकर युवती को भगाने का आरोपी युवक पर मुकदमा
Balrampur News: बलरामपुर में एक 19 वर्षीय युवती को शादी का झांसा देकर भगाने के आरोप में युवक के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। युवती के पिता की तहरीर पर कार्रवाई करते हुए पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। युवती अपने साथ नकदी और जेवर भी ले गई है। मामले की जांच जारी है।
Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। उतरौला कोतवाली क्षेत्र में 19 वर्षीय युवती को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगाने के आरोप में पुलिस ने एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। युवती के पिता की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक और युवती की तलाश शुरू कर दी है। परिजनों का आरोप है कि युवती घर से जाते समय नकदी और जेवर भी अपने साथ ले गई। पुलिस को दी गई तहरीर के मुताबिक पांच अगस्त तड़के करीब 3:15 बजे युवती अचानक घर से गायब हो गई। सुबह इसकी जानकारी होने पर परिजनों ने आसपास और रिश्तेदारियों में उसकी तलाश शुरू की।
काफी खोजबीन के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। इसी दौरान परिजनों को जानकारी हुई कि सोनू गुप्ता पुत्र तिलक राम गुप्ता निवासी उतरौला शादी का झांसा देकर युवती को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। परिजनों ने आरोप लगाया कि युवती घर में रखे अपनी मां और भाभी के जेवर के साथ बक्से में रखे 45 हजार रुपये नकद भी अपने साथ ले गई है। परिवार के लोगों ने संभावित ठिकानों और रिश्तेदारियों में तलाश की, लेकिन युवती और आरोपी युवक का पता नहीं चल सका। इसके बाद युवती के पिता ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी और पुत्री को बरामद करने के साथ आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब युवती और आरोपी युवक के संभावित ठिकानों के साथ उनके संपर्क में रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है। मोबाइल फोन और अन्य उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर दोनों की लोकेशन पता करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रभारी निरीक्षक अवधेश राज सिंह ने बताया कि पिता की तहरीर पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। युवती और आरोपी युवक की तलाश की जा रही है। बरामदगी के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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