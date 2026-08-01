Balrampur News: शिक्षक समस्याओं को लेकर माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रदर्शन
Balrampur News: माध्यमिक शिक्षक संघ की जिला इकाई ने बलरामपुर में डीआईओएस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान शिक्षकों ने 21 सूत्री मांगपत्र सौंपा, जिसमें पुरानी पेंशन, विद्यालयों का राजकीयकरण, और सेवा सुरक्षा जैसी मांगें शामिल हैं। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो वे बड़े आंदोलन कर सकते हैं।
Balrampur News: सौंपा ज्ञापन बलरामपुर, संवाददाता। माध्यमिक शिक्षक संघ की जिला इकाई ने शुक्रवार को जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन कर शिक्षकों की विभिन्न लंबित समस्याओं के समाधान की मांग उठाई। जिला अध्यक्ष अजय कुमार एवं जिला महामंत्री सुरेश कुमार के नेतृत्व में शिक्षकों ने 21 सूत्री मांगपत्र जिला विद्यालय निरीक्षक मृदुला आनंद को सौंपा। प्रमुख मांगों में पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली, सहायता प्राप्त विद्यालयों का राजकीयकरण, शिक्षकों की सेवा सुरक्षा, वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा नियमावली, ऑनलाइन स्थानांतरण, महिला शिक्षिकाओं को विशेष अवकाश तथा आउटसोर्सिंग से नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का नियमितीकरण शामिल रहा। संघ पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि मांगों का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो संगठन व्यापक आंदोलन करने को बाध्य होगा।
प्रदर्शन में डॉ. सुनील चौधरी, विवेक कुमार, बृजेश, मोहम्मद सुहैल, मैनुद्दीन सिद्दीकी, आनंद प्रताप, फिरोज अहमद, अभिषेक, पंकज पांडेय सहित बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे।
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