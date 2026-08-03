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Balrampur News: तुलसीपुर में समर्थकों ने मनाया जश्न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: तुलसीपुर में पूर्व सांसद और पूर्व भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को न्यायालय से बाइज्जत बरी किए जाने के बाद उनके समर्थकों ने खुशी मनाई। दीप नारायण सिंह डिग्री कॉलेज परिसर में समर्थक मिठाई खाकर और पटाखे छोड़कर अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा था।

Balrampur News: तुलसीपुर में समर्थकों ने मनाया जश्न

Balrampur News: तुलसीपुर, संवाददाता। पूर्व सांसद व पूर्व भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को न्यायालय से बाइज्जत बरी किए जाने के बाद तुलसीपुर में उनके समर्थकों ने खुशी मनाई। फैसले की जानकारी मिलते ही दीप नारायण सिंह डिग्री कॉलेज परिसर में कार्यकर्ताओं, शिक्षकों, छात्र-छात्राओं और समर्थकों का जमावड़ा लग गया। पूरे परिसर में उत्साह का माहौल दिखाई दिया। कॉलेज प्रबंधक के नेतृत्व में समर्थकों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। उन्होंने पटाखे छोड़कर अपनी खुशी का इजहार किया। लोगों ने न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए इसे सत्य और न्याय की जीत बताया। समर्थकों ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और आखिरकार सत्य की जीत हुई।

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कार्यक्रम के दौरान कॉलेज परिसर में उत्सव जैसा माहौल रहा। उपस्थित लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से अपनी खुशी व्यक्त की और एक-दूसरे को शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, शिक्षक, छात्र-छात्राएं और स्थानीय समर्थक मौजूद रहे।

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