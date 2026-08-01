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Balrampur News: बीएसए से मिलने पैदल निकलीं कस्तूरबा की छात्राएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, जंगल गांव में छात्राओं में मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण नाराजगी है। नाराज छात्राएं बेसिक शिक्षाधिकारी से मिलने के लिए पैदल निकल गईं। छात्राओं ने पेयजल, बिजली, कम वोल्टेज, शिक्षकों की कमी और भोजना की गुणवत्ता की समस्याएं उठाईं। अधिकारियों ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया।

Balrampur News: बीएसए से मिलने पैदल निकलीं कस्तूरबा की छात्राएं

Balrampur News: पचपेड़वा, संवाददाता। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जंगल गांव रेहरा में मूलभूत सुविधाओं के अभाव से छात्राओं में नाराजगी व्याप्त है। शनिवार सुबह नाराज छात्राएं बेसिक शिक्षाधिकारी से मिलने के लिए पैदल निकल पड़ीं। कक्षा नौ की पिंकी, शांति, खुशी, अनामिका, शिवांगी, राधा, रीता, नीतू समेत तमाम छात्राएं करीब एक किलोमीटर दूर रमवापुर गांव तक पहुंच गईं। सूचना पर वार्डन व शिक्षिकाओं ने किसी तरह समझा बुझाकर उन्हें वापस विद्यालय लाया। मामले की जानकारी मिलने पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य मनोहर लाल थारू ने अधिकारियों को अवगत कराया। इसके बाद जिला बीएसए और खंड विकास अधिकारी मोहित दुबे विद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने छात्राओं की समस्याएं सुनीं।

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छात्राओं ने विद्यालय में पेयजल, बिजली, कम वोल्टेज, कंप्यूटर शिक्षा के लिए टेक्नीशियन की कमी, विषयवार शिक्षकों के अभाव और मीनू के अनुरूप भोजन न मिलने की शिकायत की। विद्यालय प्रभारी मेनका शुक्ला ने बताया कि विद्यालय की समस्याओं से संबंधित पत्र बीते 17 जुलाई को भेजा जा चुका है। अधिकारियों ने सभी समस्याओं का शीघ्र समाधान कराने का आश्वासन दिया है।

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