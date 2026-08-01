Balrampur News: आधार सेवा शुरू न करने पर पंचायत सहायक को कारण बताओ नोटिस

Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। गांव में आधार सेवाओं के संचालन में लापरवाही मिलने पर जिला पंचायत राज विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। विकास खंड श्रीदत्तगंज की ग्राम पंचायत महुआ धार की पंचायत सहायक को आधार सेवा शुरू न करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तीन दिन के भीतर साक्ष्यों सहित स्वयं उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही संतोषजनक जवाब न मिलने पर विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जिला पंचायत राज अधिकारी अशोक कुमार सचान की तरफ से जारी नोटिस के अनुसार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की ओर से ग्राम पंचायतों में आधार सेवाएं संचालित करने के लिए आवश्यक मशीनें उपलब्ध कराई जा चुकी हैं।

इसके बावजूद ग्राम पंचायत महुआ धार की पंचायत सहायक मोनिया यादव द्वारा अब तक एक भी आधार सेवा उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसे सरकारी दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही माना गया है। नोटिस में कहा गया है कि पंचायत सहायक तीन दिन के भीतर आधार सेवाएं शुरू न होने के कारणों का दस्तावेजी साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित अवधि में जवाब नहीं दिया गया अथवा प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया तो विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित पंचायत सहायक की होगी। जिला पंचायत राज विभाग ने स्पष्ट किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आधार नामांकन, संशोधन और अन्य सेवाओं को ग्राम पंचायत स्तर पर सुगम बनाने के उद्देश्य से केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। ऐसे में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उनका कहना है कि सभी पंचायत सहायकों को निर्धारित जिम्मेदारियों का समयबद्ध निर्वहन करना होगा, ताकि ग्रामीणों को आधार संबंधी सेवाओं के लिए अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।