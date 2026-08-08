Balrampur News: समाज के सहयोग और उत्थान से ही होगा सर्वांगीण विकास
Balrampur News: देवरिया अर्जुन में चौरसिया समाज द्वारा सामाजिक जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने परिवार और समाज के महत्व, सामाजिक सहयोग, और शिक्षकों की भूमिका पर विचार साझा किए। वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. बीआर चौरसिया ने बताया कि अच्छे कार्यों की यादें हमेशा रहती हैं, जबकि धन-संपत्ति समय के साथ पीछे छूट जाती हैं।
Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। देवरिया अर्जुन में चौरसिया समाज की ओर से सामाजिक जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में सामाजिक सहयोग व समाज के उत्थान को लेकर वक्ताओं ने अपने विचार रखे। वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉ. बीआर चौरसिया ने कहा कि व्यक्ति कितना भी आगे बढ़ जाए, वह अपने परिवार और समाज से बड़ा नहीं हो सकता। समाज से दूरी बनाने की धारणा उचित नहीं है। समय के साथ धन-संपत्ति सहित सब कुछ पीछे छूट जाता है, जबकि व्यक्ति के अच्छे कार्य ही याद रहते हैं। ईश्वर ने यदि किसी जरूरतमंद और बेसहारा की मदद करने योग्य बनाया है तो उसका सहारा जरूर बनना चाहिए।
सहायक अध्यापक केके चौरसिया ने कहा कि सामाजिक विकास में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षकों को स्वयं अनुशासित रहकर बच्चों को अनुशासन और ज्ञान की सीख देनी चाहिए। जगन्नाथ चौरसिया ने कहा कि जिस परिवार और समाज के सदस्य विवेकशील, सदाचारी और परिश्रमी होते हैं, उसका विकास निश्चित है। इस अवसर पर महादेव चौरसिया, राम सागर, राम कुमार, ज्वाला प्रसाद, राम बाबू व शिवा चौरसिया मौजूद रहे।
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