Balrampur News: हर-हर महादेव के जयकारों से गूंजे शिवालय, मंदिरों में हुआ महामृत्युंजय का पाठ
Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को जिलेभर के शिव मंदिरों में आस्था का
Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को जिलेभर के शिव मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। भोर होते ही शिवालयों के कपाट खुलने के साथ ही श्रद्धालुओं की कतार लगनी शुरू हो गई। हाथों में गंगाजल, दूध, बेलपत्र, पुष्प, धतूरा और पूजन सामग्री लिए भक्त भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंचते रहे। मंदिर परिसर और आसपास का वातावरण पूरे दिन हर-हर महादेव और हर-हर बम-बम के जयकारों से गूंजता रहा। नगर के झारखंडी महादेव मंदिर, राजापुर भरिया शिव मंदिर, हरिहरगंज स्थित रेणुकानाथ मंदिर समेत जिले के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से भगवान शिव का पूजन किया।
तुलसीपुर क्षेत्र में शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर परिसर स्थित शिव मंदिर और झारखंडेश्वर महादेव मंदिर में भी सुबह से भक्तों की भीड़ रही। इसी तरह उतरौला, गैसड़ी, पचपेड़वा और ग्रामीण क्षेत्रों के शिव मंदिरों में भी सावन के दूसरे सोमवार की विशेष रौनक देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का दूध, गंगाजल और पंचामृत से अभिषेक कर बेलपत्र, पुष्प, चंदन और धतूरा अर्पित किया। कई भक्तों ने मंदिर पहुंचकर महामृत्युंजय मंत्र और शिव स्तुति का पाठ किया। महिलाओं और बच्चों में भी पूजा को लेकर खास उत्साह रहा। परिवार के सुख-समृद्धि, आरोग्य और खुशहाली के साथ ही देश में शांति की कामना करते हुए भक्तों ने भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद मांगा। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रमुख मंदिरों में सुरक्षा और व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे। मंदिरों के आसपास पुलिसकर्मी और स्वयंसेवक भीड़ को नियंत्रित करने में जुटे रहे। कई स्थानों पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पानी और अन्य व्यवस्थाएं भी की गईं। भोर से शुरू हुआ जलाभिषेक और दर्शन-पूजन का सिलसिला देर शाम तक चलता रहा।
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