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Balrampur News: अघोषित बिजली कटौती से हाहाकार, गांव तक लोग बेहाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: बलरामपुर में उमस भरी गर्मी के बीच अघोषित बिजली कटौती हुई है। 200 गांवों में बिजली संकट से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। 112 ट्रांसफार्मर पिछले महीने जल चुके हैं, जिससे लोगों को पेयजल, कारोबार और पढ़ाई में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

Balrampur News: अघोषित बिजली कटौती से हाहाकार, गांव तक लोग बेहाल

Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। इस समय पड़ रही उमस भरी गर्मी के बीच लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती, लो-वोल्टेज, घंटों तक लोकल फाल्ट के नाम पर आपूर्ति बाधित रहने और समय पर ट्रांसफॉर्मर न बदले जाने से जिले की विद्युत व्यवस्था पूरी तरह बेपटरी हो गई है। नगर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक लोग बिजली संकट से जूझ रहे हैं। सदर, तुलसीपुर व उतरौला तहसील में हालात सबसे अधिक खराब बताए जा रहे हैं। करीब 200 गांवों में नियमित आपूर्ति न मिलने से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो गई है। रातभर बिजली गुल होने से लोगों की नींद हराम है, जबकि दिन में बार-बार बिजली आने-जाने से पेयजल संकट, कारोबार व पढ़ाई पर विपरीत असर पड़ रहा है। जिले में इस समय पड़ रही उमस भरी गर्मी के बीच हो रही विद्युत कटौती लोगों के लिए अभिषाप बन चुकी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पिछले एक महीने के दौरान 112 ट्रांसफार्मर जल चुके हैं। विभाग का कहना है कि लगातार बारिश और बंदरों के तारों पर झूलने से फाल्ट बढ़ रहे हैं, जिससे ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। विभाग अब तक करीब 90 ट्रांसफार्मर बदलने या मरम्मत कराने का दावा कर रहा है, जबकि 22 ट्रांसफार्मर अभी भी दुरुस्त किए जाने की प्रक्रिया में हैं। दूसरी ओर उपभोक्ताओं का आरोप है कि खराब ट्रांसफार्मर कई-कई दिनों तक नहीं बदले जाते, जिससे पूरे गांव अंधेरे में डूबे रहते हैं। लोगों का कहना है कि शहर के कई मोहल्लों में दिनभर लोकल फाल्ट के नाम पर बिजली काटी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति व भी गंभीर है, जहां पूरी-पूरी रात बिजली नहीं मिल रही। कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मरों पर बढ़ते लोड के कारण बार-बार फाल्ट हो रहे हैं और लो-वोल्टेज की समस्या भी लगातार बनी हुई है। उमस भरी गर्मी में बिजली संकट ने लोगों का जीवन कठिन बना दिया है。

22 ट्रांसफॉर्मर अब भी बदलने बाकी

जिले में विद्युत व्यवस्था पर बढ़ते दबाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते एक महीने में 112 ट्रांसफार्मर जल चुके हैं। विभाग के अनुसार लगातार बारिश, नमी और बंदरों के बिजली तारों पर झूलने से शॉर्ट सर्किट की घटनाएं बढ़ी हैं, जिसके कारण ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुए। विभाग अब तक लगभग 90 ट्रांसफार्मर बदलने अथवा मरम्मत कराने का दावा कर रहा है, जबकि शेष 22 ट्रांसफार्मरों को बदलने की प्रक्रिया जारी है। हालाँकि ग्रामीणों का कहना है कि कई स्थानों पर ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद कई दिनों तक आपूर्ति बहाल नहीं हो पाती। इससे पेयजल, सिंचाई और घरेलू कार्य प्रभावित हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि बारिश के मौसम में विभाग को अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मरों का पर्याप्त स्टॉक रखना चाहिए, ताकि खराब होने पर तत्काल प्रतिस्थापन किया जा सके।

कारोबार व पढ़ाई पर असर

अघोषित कटौती के साथ लो-वोल्टेज की समस्या भी जिले के उपभोक्ताओं के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। शहर के कई इलाकों में बिजली तो आती है, लेकिन वोल्टेज इतना कम रहता है कि पंखे, कूलर और अन्य घरेलू उपकरण ठीक से नहीं चल पाते। वहीं दिनभर लोकल फाल्ट के नाम पर कई बार बिजली काटी जाती है। इसका असर छोटे कारोबारियों, दुकानदारों और विद्यार्थियों पर पड़ रहा है। ऑनलाइन कार्य, कंप्यूटर संचालन और घरेलू उद्योग भी प्रभावित हो रहे हैं। बार-बार बिजली आने-जाने से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब होने का खतरा भी बढ़ गया है।

200 गांवों में आपूर्ति व्यवस्था बाधित

जिले के करीब 200 गांवों में बिजली आपूर्ति लगातार प्रभावित बनी हुई है। गैसड़ी क्षेत्र के नगर पंचायत गैसड़ी, ठकुरापुर, थरौली, विशुनपुर कलॉ, रनियापुर, बालापुर सहित दर्जनों गांव में आपूर्ति व्यवस्था ध्वस्त है। इसी तरह सदर तहसील के साथ तुलसीपुर व उतरौला में भी हो रही अघोषति विद्युत कटौती से लोगों का हाल बेहाल है। ग्रामीणों का कहना है कि शाम के समय बिजली कटने के बाद कई बार पूरी रात आपूर्ति बहाल नहीं होती। इससे बच्चों की पढ़ाई, किसानों के दैनिक कार्य व पेयजल व्यवस्था पर सीधा असर पड़ रहा है। उमस भरी गर्मी में बिना बिजली के रात गुजारना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। चंद्रशेखर कुमार चौरसिया, अधीक्षण अभियंता बलरामपुर ने कहा कि जिले में बारिश व बंदरों के कारण अक्सर ट्रांसफार्मर खराब हो रहे हैं। संबंधित क्षेत्र के जेई को तत्काल खराब ट्रांसफॉर्मर मौके पर जाकर ठीक करने का निर्देश दिया गया है।

FAQ

बलरामपुर में बिजली संकट का मुख्य कारण क्या है?
बलरामपुर में बिजली संकट का मुख्य कारण अघोषित बिजली कटौती, लो-वोल्टेज, और ट्रांसफार्मर का जलना है।
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