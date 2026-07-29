Balrampur News: हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजेगा जिला, सावन मेले की तैयारियां अंतिम चरण में
Balrampur News: बलरामपुर में सावन पर्व के अवसर पर प्रमुख शिवालयों को आकर्षक सजावट के साथ तैयार किया गया है। मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना, रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, भजन-कीर्तन और शिव महापुराण कथा का आयोजन होगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। छोटी काशी के नाम से मशहूर बलरामपुर के शिवालय सावन पर्व को लेकर आकर्षक रूप से सजाए गए हैं। भगवान शिव के प्रिय सावन माह के आगमन के साथ ही जिले के प्रमुख शिवालयों में तैयारियां तेज हो गई हैं। मंदिरों की साफ-सफाई, रंगाई-पुताई, विद्युत सज्जा तथा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। पूरे सावन माह में विशेष रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, भजन-कीर्तन, शिव महापुराण कथा और आरती का आयोजन होगा। प्रत्येक सोमवार को पड़ने वाले सावन के विशेष दिनों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए मंदिर समितियां व प्रशासन भी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटा है। जिले के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। सावन मास को लेकर जिले के सभी शिवालयों व मंदिरों की बेहतर साफ-सफाई करायी गई है। भक्तों की सुविधा व सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जगह-जगह से आ रहे कांवड़ियों के जलाभिषेक कराने का पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। जिले के देवीपाटन मंदिर परिसर स्थित महादेव मंदिर, बिजलेश्वर महादेव मंदिर, झारखंडी महादेव मंदिर, झारखंडेश्वर मंदिर, पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर, पंचवटी महादेव मंदिर, राजापुर भरिया जंगल स्थित शिव मंदिर, पचपेड़वा स्थित शिवगढ़ धाम मंदिर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के प्राचीन शिवालयों में पूरे माह धार्मिक अनुष्ठान होंगे। कांवड़ियों के स्वागत के लिए कई स्थानों पर सेवा शिविर भी लगाए जाएंगे, जहां पेयजल, चिकित्सा और विश्राम की व्यवस्था रहेगी। प्रशासन की ओर से प्रमुख मंदिरों में सुरक्षा, यातायात, साफ-सफाई और पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मंदिर समितियों ने भी श्रद्धालुओं से दर्शन के दौरान अनुशासन बनाए रखने और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। सावन माह में पूरा जिला शिवभक्ति के रंग में रंगा नजर आएगा और हर-हर महादेव के जयघोष से वातावरण भक्तिमय बना रहेगा。
प्रमुख शिवालयों में होंगे विशेष धार्मिक आयोजन :
सावन माह में जिले के प्रमुख शिवालयों में प्रतिदिन विशेष पूजा-अर्चना का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। देवीपाटन मंदिर परिसर स्थित महादेव मंदिर में प्रातःकालीन जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और सायंकाल भव्य आरती होगी। बिजलेश्वर महादेव मंदिर में सोमवार को विशेष श्रृंगार और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। झारखंडी महादेव मंदिर, पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर, शिवगढ़ धाम, उतरौला के दुखहरन नाथ व पंचवटी महादेव मंदिर में भक्तों की ओर से शिव महापुराण कथा, महामृत्युंजय जाप और भजन संध्या आयोजित की जाएगी। कई मंदिरों में महिलाओं की शिव भक्ति मंडलियों द्वारा कीर्तन और सामूहिक पूजा भी की जाएगी। श्रद्धालु भगवान शिव का दुग्धाभिषेक, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित कर सुख-समृद्धि की कामना करेंगे। मंदिर समितियों ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अतिरिक्त स्वयंसेवकों की भी तैनाती की है।
कांवड़ यात्रा और श्रद्धालुओं की सुविधा पर रहेगा विशेष फोकस :
सावन माह में बड़ी संख्या में कांवड़ियों और श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए प्रशासन और सामाजिक संगठन सक्रिय हो गए हैं। प्रमुख मार्गों और मंदिर परिसरों में बैरिकेडिंग, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, शौचालय और सफाई की विशेष व्यवस्था की जा रही है। पुलिस बल और स्वयंसेवकों की तैनाती कर भीड़ प्रबंधन की योजना बनाई गई है। विभिन्न सामाजिक संस्थाएं कांवड़ियों के लिए सेवा शिविर लगाकर शर्बत, पेयजल, प्राथमिक उपचार और विश्राम की सुविधा उपलब्ध कराएंगी। मंदिर समितियों ने श्रद्धालुओं से प्लास्टिक का उपयोग न करने, स्वच्छता बनाए रखने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है। पूरे सावन माह में धार्मिक आस्था, सेवा और सामाजिक समरसता का अद्भुत संगम जिले के प्रमुख शिवालयों में देखने को मिलेगा।
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