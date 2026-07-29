Balrampur News: हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजेगा जिला, सावन मेले की तैयारियां अंतिम चरण में

Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। छोटी काशी के नाम से मशहूर बलरामपुर के शिवालय सावन पर्व को लेकर आकर्षक रूप से सजाए गए हैं। भगवान शिव के प्रिय सावन माह के आगमन के साथ ही जिले के प्रमुख शिवालयों में तैयारियां तेज हो गई हैं। मंदिरों की साफ-सफाई, रंगाई-पुताई, विद्युत सज्जा तथा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। पूरे सावन माह में विशेष रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, भजन-कीर्तन, शिव महापुराण कथा और आरती का आयोजन होगा। प्रत्येक सोमवार को पड़ने वाले सावन के विशेष दिनों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए मंदिर समितियां व प्रशासन भी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटा है। जिले के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। सावन मास को लेकर जिले के सभी शिवालयों व मंदिरों की बेहतर साफ-सफाई करायी गई है। भक्तों की सुविधा व सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जगह-जगह से आ रहे कांवड़ियों के जलाभिषेक कराने का पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। जिले के देवीपाटन मंदिर परिसर स्थित महादेव मंदिर, बिजलेश्वर महादेव मंदिर, झारखंडी महादेव मंदिर, झारखंडेश्वर मंदिर, पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर, पंचवटी महादेव मंदिर, राजापुर भरिया जंगल स्थित शिव मंदिर, पचपेड़वा स्थित शिवगढ़ धाम मंदिर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के प्राचीन शिवालयों में पूरे माह धार्मिक अनुष्ठान होंगे। कांवड़ियों के स्वागत के लिए कई स्थानों पर सेवा शिविर भी लगाए जाएंगे, जहां पेयजल, चिकित्सा और विश्राम की व्यवस्था रहेगी। प्रशासन की ओर से प्रमुख मंदिरों में सुरक्षा, यातायात, साफ-सफाई और पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मंदिर समितियों ने भी श्रद्धालुओं से दर्शन के दौरान अनुशासन बनाए रखने और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। सावन माह में पूरा जिला शिवभक्ति के रंग में रंगा नजर आएगा और हर-हर महादेव के जयघोष से वातावरण भक्तिमय बना रहेगा。