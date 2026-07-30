Balrampur News: सपाइयों ने किया अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत

Balrampur News: उतरौला, संवाददाता। समाजवादी पार्टी के प्रमुख फ्रंटल संगठन बाबा साहेब अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती के उतरौला आगमन पर गुरुवार को पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। तहसील के सामने स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में आयोजित स्वागत समारोह में कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। फूल-मालाओं से लादकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का अभिनंदन किया गया और संगठन के समर्थन में जमकर नारेबाजी हुई। कार्यक्रम का नेतृत्व समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ. एहसान खान ने किया। उन्होंने अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती का माल्यार्पण कर गर्मजोशी से स्वागत किया।

इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने संगठन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए एकजुटता का संदेश दिया। सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती ने कहा कि समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय, संविधान की रक्षा तथा दलित, पिछड़े, वंचित व शोषित समाज के अधिकारों की लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ रही है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचार आज भी समाज को नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि वे पार्टी की नीतियों और बाबा साहेब के संदेश को गांव-गांव तथा घर-घर तक पहुंचाएं और अधिक से अधिक लोगों को संगठन से जोड़ें। उन्होंने संगठन की मजबूती पर बल देते हुए कहा कि मजबूत संगठन ही जनता की आवाज़ को प्रभावी ढंग से उठा सकता है। उन्होंने पदाधिकारियों से सदस्यता अभियान को गति देने तथा आमजन के बीच लगातार संवाद बनाए रखने का आह्वान किया। वरिष्ठ सपा नेता डॉ. एहसान खान ने कहा कि समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता के हितों की रक्षा व उनकी समस्याओं के समाधान के लिए पूरी निष्ठा से कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि संगठन की एकजुटता ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। सभी कार्यकर्ताओं को आपसी समन्वय के साथ संगठन विस्तार के अभियान को सफल बनाना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान संगठन की भावी रणनीति, सदस्यता अभियान व जनसरोकार से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने सामाजिक समरसता, लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की भावना को मजबूत करने के लिए संगठन को और अधिक सक्रिय बनाने पर जोर दिया। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, बाबा साहेब अंबेडकर वाहिनी के कार्यकर्ता व बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। पूरे कार्यक्रम में उत्साह, जोश व संगठनात्मक एकजुटता का माहौल देखने को मिला। स्वागत समारोह के अंत में कार्यकर्ताओं ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने का संकल्प भी लिया।