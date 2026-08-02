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Balrampur News: मानदेय वृद्धि को लेकर रोजगार सेवकों ने उठाई मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: हर्रैया सतघरवा के ग्राम रोजगार सेवकों ने विधायक कैलाश नाथ शुक्ल से मुलाकात कर अपनी लंबित मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मानदेय बढ़ाने, बीमा लागू करने और स्थायी सेवा नियमावली की मांग की। विधायक ने आश्वासन दिया कि उनकी समस्याएं विधानसभा में उठाई जाएंगी।

Balrampur News: मानदेय वृद्धि को लेकर रोजगार सेवकों ने उठाई मांग

Balrampur News: ललिया, संवाददाता। विकास खंड हर्रैया सतघरवा के ग्राम रोजगार सेवकों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आवाज उठाई है। उन्होंने तुलसीपुर विधायक कैलाश नाथ शुक्ल के आवास पर पहुंचकर अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने विधायक से आगामी विधानसभा सत्र में उनकी समस्याओं को प्रमुखता से उठाने के साथ मुख्यमंत्री के समक्ष रखकर शीघ्र समाधान कराने की मांग की। ब्लॉक अध्यक्ष कृष्ण कुमार वर्मा ने बताया कि ग्राम रोजगार सेवक पिछले करीब 20 वर्षों से मनरेगा सहित विभिन्न ग्रामीण विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बावजूद इसके उन्हें मात्र 7788 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिल रहा है, जो वर्तमान महंगाई के दौर में बेहद अपर्याप्त है।

ज्ञापन में रोजगार सेवकों ने मानदेय बढ़ाकर 24 हजार रुपये प्रतिमाह किए जाने, दुर्घटना एवं स्वास्थ्य बीमा लागू करने के साथ उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा या स्थायी सेवा नियमावली बनाकर सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। इस पर विधायक कैलाश नाथ शुक्ल ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों को विधानसभा में प्रभावी ढंग से उठाया जाएगा साथ ही सरकार स्तर पर समाधान का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान बाबादीन पाल, आलोक कुमार पाण्डेय, सुनील कुमार पाण्डेय, अवधेश कुमार, अजय सिंह, शक्ति सिंह, राकेश कुमार सहित बड़ी संख्या में ग्राम रोजगार सेवक मौजूद रहे।

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