Balrampur News: कथक की थिरकन से गूंजा सेंट जेवियर्स स्कूल
Balrampur News: बलरामपुर संवाददाता सेंट जेवियर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कैंपस में शनिवार को सेंट जेवियर्स व
Balrampur News: बलरामपुर संवाददाता सेंट जेवियर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कैंपस में शनिवार को सेंट जेवियर्स व स्पीक मैके के संयुक्त तत्वावधान में कथक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला बनारस घराने की चौथी पीढ़ी के प्रसिद्ध युवा कथक कलाकार रुद्र शंकर मिश्रा ने विद्यार्थियों को कथक की बारीकियां बताईं एवं मनमोहक प्रस्तुति से मंत्रमुग्ध कर दिया।स्पीक मैके के मंडलीय संयोजक लेफ्टिनेंट डॉ. देवेंद्र चौहान भी शामिल हुए।कार्यक्रम का शुभारंभ रुद्र शंकर मिश्रा, विद्यालय प्रबंध समिति की निदेशिका सुजाता आनंद, इशिका आनंद एवं प्रधानाचार्य डॉ. कृष्ण मोहन ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। विद्यार्थियों ने मां सरस्वती की वंदना प्रस्तुत की। मंच संचालन शिक्षक संजय तोमर ने किया।रुद्र
शंकर मिश्रा ने कथक की विभिन्न विधाओं, मुद्राओं व ताल की शानदार प्रस्तुति दी। तबला व गायन संगीतकार उदय शंकर मिश्रा व राघवेंद्र शर्मा ने संगत कर कार्यक्रम में रंग भर दिया। कलाकार ने विद्यार्थियों के साथ जुगलबंदी भी की, जिसे बच्चों ने खूब सराहा।रुद्र शंकर मिश्रा केंद्रीय युवा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हैं। वे दूरदर्शन के ग्रेडेड कलाकार व स्पीक मैके के एम्पैनल्ड कलाकार भी हैं। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों को अंगवस्त्र व स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य डॉ. कृष्ण मोहन ने सभी के प्रति आभार जताया। आयोजन में अमन जायसवाल, मनमोहन ओझा, लईक अंसारी, डीएन शुक्ला, हर्षित समेत अन्य का सहयोग रहा।
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