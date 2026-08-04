Balrampur News: कोडरी घाट पुल के पास धंसी सड़क, हादसे का बढ़ा खतरा
Balrampur News: ललिया-हरिहरगंज मार्ग पर कोडरी घाट पुल के निकट सड़क का हिस्सा बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। इससे वाहन चालकों को काफी सावधानी बरतनी पड़ रही है। ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग से तत्काल मरम्मत की मांग की है। सहायक अभियंता आलोक कुमार दुबे ने जल्द सुधार का आश्वासन दिया है।
Balrampur News: ललिया, संवाददाता। लगातार हो रही बारिश के चलते ललिया-हरिहरगंज मार्ग पर कोडरी घाट पुल के निकट मुख्य सड़क के बाएं किनारे की पटरी और सड़क का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। इससे इस व्यस्त मार्ग पर आवागमन करने वाले दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों के सामने दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग से तत्काल मरम्मत कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क धंसने के कारण क्षतिग्रस्त हिस्से से गुजरते समय वाहन चालकों को काफी सतर्कता बरतनी पड़ रही है। विशेषकर रात और बारिश के दौरान स्थिति अधिक जोखिमपूर्ण हो जाती है।
सामने से वाहन आने पर पास देने में भी कठिनाई होती है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीण रामकरन, मनोज कुमार, स्वामी दयाल, संतराम, मनमोहन, राजकुमार, अनूप कुमार, कमलेश कुमार, पंकज कुमार, समय दास, राजू, अनवर अली, जलालुद्दीन, शमशेर खान और श्यामलाल ने बताया कि यह क्षेत्र का प्रमुख संपर्क मार्ग है, जिस पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में वाहन गुजरते हैं। इस सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता आलोक कुमार दुबे ने बताया कि सड़क और पटरी के क्षतिग्रस्त होने की जानकारी विभाग को मिल चुकी है। शीघ्र मरम्मत कार्य कराकर मार्ग को सुरक्षित बनाया जाएगा।
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