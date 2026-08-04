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Balrampur News: कटिया पेट्रोल पंप के पास बाइक से गिरकर युवक गंभीर घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: बलरामपुर में कटिया पेट्रोल पंप के पास सड़क हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। डायल-112 की पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एंबुलेंस बुलाई और घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र श्रीदत्तगंज पहुंचाया। चिकित्सकों ने समय पर इलाज शुरू किया, जिससे घायल की जान बच गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस की तत्परता की प्रशंसा की।

Balrampur News: कटिया पेट्रोल पंप के पास बाइक से गिरकर युवक गंभीर घायल

Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। कटिया पेट्रोल पंप के पास सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए एक व्यक्ति की जान बचाने में डायल-112 पुलिस की त्वरित कार्रवाई अहम साबित हुई। सूचना मिलते ही पीआरवी टीम मौके पर पहुंची। घायल को तत्काल एंबुलेंस की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र श्रीदत्तगंज भेजकर उपचार शुरू कराया। जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह करीब 11:30 बजे कटिया पेट्रोल पंप के पास एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में उसके सिर पर गंभीर चोटें आईं। घटना की सूचना गजेन्द्र कुमार यादव ने डायल-112 पर दी। सूचना मिलते ही पीआरवी-7172 की टीम बिना देर किए घटनास्थल पर पहुंची।

मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घायल की स्थिति को गंभीर देखते हुए तत्काल एंबुलेंस बुलवाई और उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र श्रीदत्तगंज भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने उसका उपचार शुरू किया। समय रहते पुलिस की तत्परता से घायल को शीघ्र चिकित्सा सुविधा मिल सकी। घटना के दौरान मौजूद स्थानीय लोगों ने डायल-112 पुलिस की सक्रियता और मानवीय संवेदनशीलता की सराहना करते हुए कहा कि यदि पुलिस समय पर नहीं पहुंचती तो घायल की स्थिति और गंभीर हो सकती थी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि डायल-112 आमजन की सुरक्षा और सहायता के लिए 24 घंटे कार्यरत है। किसी भी दुर्घटना, अपराध या आपातकालीन स्थिति में नागरिक तत्काल डायल-112 पर सूचना देकर पुलिस सहायता प्राप्त कर सकते हैं। पुलिस टीम में कमांडर कांस्टेबल विशाल मिश्रा एवं पायलट होमगार्ड धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा शामिल रहे।

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