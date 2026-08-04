Balrampur News: लघु सेतु निर्माण कार्यों का डीएम ने किया निरीक्षण
Balrampur News: बलरामपुर जिले में, जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने मंगलवार को लघु सेतु परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण की प्रगति की समीक्षा की और गुणवत्ता व समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सभी परियोजनाओं को निर्धारित अवधि में पूरा करने का आदेश दिया गया है।
Balrampur News: गुणवत्ता से समझौता नहीं करने के निर्देश बलरामपुर, संवाददाता। जिले में सड़क संपर्क को बेहतर बनाने के लिए निर्माणाधीन लघु सेतु परियोजनाओं का मंगलवार को जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने हरिहरगंज-ललिया-बनकटवा मार्ग पर झिन्ने नाला स्थित आरसीसी लघु सेतु, बेला मार्ग पर घोड़हवा नाला के बॉक्स कल्वर्ट तथा कोडरी-मथुरा-चौधरीडीह मार्ग पर निर्माणाधीन लघु सेतु का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और तय समयसीमा की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी परियोजनाएं निर्धारित अवधि में पूरी की जाएं।
डीएम ने सीमेंट, सरिया, कंक्रीट समेत निर्माण सामग्री निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप उपयोग करने के निर्देश देते हुए कहा कि गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कार्यदायी संस्था को संसाधनों का बेहतर उपयोग कर निर्माण में तेजी लाने, नियमित मॉनिटरिंग करने और तकनीकी कमियां मिलने पर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता शैलेंद्र कुमार सिंह सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
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