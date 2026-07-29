Balrampur News: चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, चार शातिर चोर गिरफ्तार

Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। जिला अस्पताल और उसके आसपास से बाइक चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए कोतवाली देहात पुलिस ने वाहन चोरों के एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने चार शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की दो बाइकें बरामद की हैं। पूछताछ में आरोपियों ने संयुक्त जिला अस्पताल और जिला मेमोरियल अस्पताल के आसपास से बाइक चोरी करने की बात स्वीकार की है। चोरी के बाद वे वाहनों की नंबर प्लेट बदल देते थे या बिना नंबर प्लेट के उनका इस्तेमाल करते थे, ताकि पुलिस की पकड़ से बच सकें। पुलिस के अनुसार, 28 जुलाई को ग्राम खजुरिया निवासी सुशील कुमार ने कोतवाली देहात में तहरीर देकर बताया था कि 27 जुलाई को संयुक्त जिला अस्पताल परिसर से उनकी बाइक चोरी हो गई।

इस सूचना पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उपनिरीक्षक नवनीत सिंह को विवेचना सौंपी। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी नगर अभिषेक सिंह के पर्यवेक्षण और प्रभारी निरीक्षक गिरिजेश तिवारी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने वाहन चेकिंग अभियान शुरू किया। इसी दौरान गोंडा-बलरामपुर मुख्य मार्ग पर बहादुरापुर के पास दो मोटरसाइकिलों पर सवार चार संदिग्ध युवकों को रोककर पूछताछ की। वाहन संबंधी दस्तावेज न दिखा पाने पर पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, जिसमें दोनों मोटरसाइकिल चोरी की निकलीं। इनमें से एक बाइक वही थी, जो संयुक्त जिला अस्पताल से चोरी हुई थी। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान वाहिद खान निवासी मथुरा बाजार थाना ललिया (वर्तमान पता गनवरिया तुलसीपुर), कुर्बान अली निवासी विशुनापुर कोतवाली देहात, शिवकुमार उर्फ वीरेंद्र मौर्य निवासी भगवतीगंज कोतवाली नगर व कौशल किशोर निवासी धुसाह कोतवाली देहात के रूप में हुई है। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में संबंधित धाराओं की बढ़ोतरी करते हुए सभी आरोपियों को न्यायालय भेज दिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे आपस में मिलकर अस्पतालों और भीड़भाड़ वाले स्थानों से मोटरसाइकिल चोरी करते थे। चोरी के बाद नंबर प्लेट बदलकर या हटाकर वाहनों का उपयोग करते थे, जिससे पहचान छिपी रहे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो बाइकें बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों में कुछ का आपराधिक इतिहास भी है। वाहिद खान के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा दर्ज है, जबकि शिवकुमार उर्फ वीरेंद्र मौर्य और कौशल किशोर के विरुद्ध वाहन चोरी के कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों और चोरी की अन्य घटनाओं में उनकी संलिप्तता की भी जांच कर रही है।