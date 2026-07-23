Balrampur News: साइबर ठगी के शिकार युवक को वापस मिले 46,834 रुपये

Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। कोतवाली देहात पुलिस की सक्रियता व त्वरित कार्रवाई से साइबर ठगी के शिकार एक युवक को उसकी पूरी रकम वापस मिल गई। साइबर हेल्पडेस्क की तत्परता से 46,834.98 रुपये पीड़ित के बैंक खाते में वापस कराए गए। धनराशि वापस मिलने पर पीड़ित ने खुशी जताते हुए पुलिस टीम की संवेदनशील कार्यशैली की सराहना की और आभार व्यक्त किया। पुलिस के अनुसार ग्राम धर्मपुर निवासी गुलाम ज़बीर पुत्र मोहम्मद शरीफ ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 1 जून 2026 को उनके मोबाइल पर खाते से 46,834.98 रुपये कटने का संदेश प्राप्त हुआ। खुद को साइबर ठगी का शिकार समझते हुए उन्होंने तत्काल नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत मिलते ही थाना कोतवाली देहात की साइबर हेल्पडेस्क ने संबंधित बैंक से समन्वय स्थापित कर तकनीकी जांच शुरू की। त्वरित कार्रवाई के तहत ठगी की पूरी धनराशि को आरोपी के बैंक खाते में होल्ड करा दिया गया। इसके बाद न्यायालय से आवश्यक आदेश प्राप्त कर बैंक के नोडल अधिकारी के सहयोग से सभी विधिक औपचारिकताएं पूरी की गईं। प्रक्रिया पूरी होने के बाद 46,834.98 रुपये सफलतापूर्वक पीड़ित के खाते में वापस करा दिए गए। राशि वापस मिलने पर गुलाम ज़बीर ने कोतवाली देहात पुलिस की त्वरित एवं संवेदनशील कार्रवाई की सराहना करते हुए पुलिस टीम के प्रति आभार व्यक्त किया। इस कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक गिरिजेश तिवारी, महिला आरक्षी रीमा, महिला कांस्टेबल शीलम, कांस्टेबल अभय मौर्य तथा आरक्षी सत्यम सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रभारी निरीक्षक ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी का शिकार हों तो बिना देर किए 1930 साइबर हेल्पलाइन पर कॉल करें या नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। समय पर सूचना देने से ठगी गई धनराशि वापस मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है।