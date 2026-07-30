Balrampur News: छात्राओं से अभद्रता करने वाला गिरफ्तार

Balrampur News: बलरामपुर। हरैया थाना पुलिस की मिशन शक्ति व एंटी रोमियो टीम ने स्कूल आने-जाने वाली छात्राओं पर फब्तियां कसने व भद्दे इशारे करने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार सतघरवा मोड़ पर छात्राओं से अभद्रता की सूचना मिलने पर उपनिरीक्षक विनीत कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम ने सादे कपड़ों में निगरानी की। युवक को छात्राओं पर अश्लील टिप्पणियां और इशारे करते देख मौके पर ही दबोच लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम दिनेश यादव (22) निवासी गुगौली कला थाना हरैया बताया। आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय भेज दिया गया। पुलिस ने कहा कि महिलाओं व छात्राओं से छेड़छाड़ या अभद्रता की सूचना मिलने पर मिशन शक्ति और एंटी रोमियो टीम तत्काल कार्रवाई करेगी।