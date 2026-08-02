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Balrampur News: छात्राओं पर फब्तियां कसने वाला युवक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: बलरामपुर में 'ऑपरेशन मजनूं' अभियान के तहत, हर्रैया पुलिस ने हंसनापुर मोड़ पर एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसने महिलाओं और छात्राओं पर अश्लील फब्तियां कसी थीं। युवक ने अपनी गलती स्वीकार की है और उसे न्यायालय भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

Balrampur News: छात्राओं पर फब्तियां कसने वाला युवक गिरफ्तार

Balrampur News: बलरामपुर। महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे 'ऑपरेशन मजनूं' अभियान के तहत हर्रैया पुलिस ने हंसनापुर मोड़ के पास अश्लील फब्तियां कसने व अभद्र इशारे करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक सड़क से गुजरने वाली छात्राओं व महिलाओं को परेशान कर रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी को पकड़ लिया। गिरफ्तार युवक की पहचान पवन मौर्या (22) निवासी हंसनापुर थाना हर्रैया के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी।

प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय भेजने की कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार करते समय सभी वैधानिक और मानवाधिकार संबंधी प्रक्रियाओं का पालन किया गया।

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