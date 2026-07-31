Balrampur News: ऑटो को लेकर फरार हुआ आरोपी गिरफ्तार

Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। उतरौला कोतवाली पुलिस ने वाहन चोरी के एक मामले का खुलासा करते हुए शातिर चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी का सीएनजी ऑटो रिक्शा बरामद किया है। आरोपी ने पूछताछ में कुबूल किया कि वह ऑटो में सवारी बनकर बैठा था। चालक के कुछ देर के लिए वाहन छोड़कर जाने का फायदा उठाकर ऑटो लेकर फरार हो गया था। चोरी की पहचान छिपाने के लिए उसने ऑटो की नंबर प्लेट पर काली पन्नी भी चढ़ा दी थी। पुलिस के अनुसार 26 जुलाई को गोंडा जिले के शेखापुरवा निवासी रामपाल पुत्र नानबच्चा उर्फ वचन ने उतरौला कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि 25 जुलाई को जोगीवीर गांव के पास से उनका सीएनजी ऑटो रिक्शा अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया।

तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर उपनिरीक्षक प्रशान्त कुमार मिश्र विवेचना कर रहे थे। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी उतरौला डॉ. जितेन्द्र कुमार व प्रभारी निरीक्षक अवधेश कुमार राज के नेतृत्व में पुलिस टीम वाहन की तलाश में जुटी थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर मधपुर पुलिया से बभनी बुजुर्ग प्राथमिक विद्यालय के पास घेराबंदी कर एक संदिग्ध सीएनजी ऑटो को रोका गया। जांच में ऑटो की नंबर प्लेट काली पन्नी से ढकी मिली। पन्नी हटाकर देखने पर वाहन का नंबर चोरी गए ऑटो से मेल खा गया। चालक ने पूछताछ में अपना नाम रहमान अहमद पुत्र एजाज अहमद निवासी जवाहरनगर कस्बा व थाना मनकापुर जनपद गोंडा बताया। पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में संबंधित धाराओं की बढ़ोतरी कर आरोपी को न्यायालय भेज दिया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह 25 जुलाई को ऑटो में सवारी बनकर बैठा था। जोगीवीर गांव के पास चालक लघुशंका के लिए चाबी लगी छोड़कर कुछ दूर गया तो उसने मौका देखकर ऑटो स्टार्ट किया और लेकर भाग गया। इसके बाद कई दिनों तक वाहन को इधर-उधर छिपाकर घूमता रहा। जब उसे लगा कि अब पुलिस उसे नहीं पकड़ पाएगी तो वह सिद्धार्थनगर की ओर से महुआधनी होते हुए मनकापुर अपने घर जा रहा था, तभी पुलिस ने उसे दबोच लिया। गिरफ्तार करने वाली टीम में उपनिरीक्षक प्रशान्त कुमार मिश्र, मुख्य आरक्षी विनोद कुमार यादव व आरक्षी प्रान्शू तिवारी शामिल रहे।