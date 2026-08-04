Balrampur News: फीडर की बदहाल व्यवस्था से 115 घरों में अंधेरा, लोग बेहाल

Balrampur News: तुलसीपुर, संवाददाता। तुलसीपुर पावर हाउस के बलरामपुर फीडर से जुड़े ग्राम पंचायत सेखुईनियां कलां के 115 घरों में विद्युत आपूर्ति लगातार बाधित रहने से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उमस भरी गर्मी व बरसात के बीच कई-कई दिन तक बिजली गुल रहने से लोगों में आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि लाइनमैन की लापरवाही और समय पर रखरखाव न होने के कारण समस्या लगातार बनी हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि इस गांव में दो फीडरों से बिजली आपूर्ति होती है। कौवापुर फीडर से जुड़े करीब 30 घरों में बिजली सामान्य रहती है, जबकि बलरामपुर फीडर से जुड़े 115 घरों में हल्की हवा या बारिश होते ही 11 हजार वोल्ट लाइन से पेड़ों की टहनियां टकराने के कारण आपूर्ति ठप हो जाती है।