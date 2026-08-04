Balrampur News: फीडर की बदहाल व्यवस्था से 115 घरों में अंधेरा, लोग बेहाल
Balrampur News: तुलसीपुर के ग्राम पंचायत सेखुईनियां में 115 घरों में बिजली की आपूर्ति अक्सर बाधित हो रही है, जिससे ग्रामीणों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने लाइनमैन की लापरवाही और व्यवस्थाओं की कमी का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने सरकार से नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराने की अपील की है।
Balrampur News: तुलसीपुर, संवाददाता। तुलसीपुर पावर हाउस के बलरामपुर फीडर से जुड़े ग्राम पंचायत सेखुईनियां कलां के 115 घरों में विद्युत आपूर्ति लगातार बाधित रहने से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उमस भरी गर्मी व बरसात के बीच कई-कई दिन तक बिजली गुल रहने से लोगों में आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि लाइनमैन की लापरवाही और समय पर रखरखाव न होने के कारण समस्या लगातार बनी हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि इस गांव में दो फीडरों से बिजली आपूर्ति होती है। कौवापुर फीडर से जुड़े करीब 30 घरों में बिजली सामान्य रहती है, जबकि बलरामपुर फीडर से जुड़े 115 घरों में हल्की हवा या बारिश होते ही 11 हजार वोल्ट लाइन से पेड़ों की टहनियां टकराने के कारण आपूर्ति ठप हो जाती है।
शिकायत के बाद कर्मचारी केवल आंशिक रूप से टहनियां काटकर सप्लाई चालू कर देते हैं, जिससे समस्या दोबारा खड़ी हो जाती है। ग्रामीण बृजेश कुमार पांडेय, अशोक कुमार यादव, मनीष, पंकज कुमार, उपेंद्र कुमार श्रीवास्तव, राकेश कुमार, मनोज कुमार और कन्हैया लाल ने बताया कि सरकार के 18 घंटे ग्रामीण बिजली आपूर्ति के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। उन्होंने फीडर की स्थायी मरम्मत और नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराने की मांग की है। इस संबंध में अवर अभियंता दयाराम ने बताया कि बरसात के मौसम में तकनीकी दिक्कतें आती हैं। सूचना मिलने पर टीम भेजकर विद्युत आपूर्ति बहाल कराई जाती है।
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