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Balrampur News: छात्राओं पर छींटाकशी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: बलरामपुर में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन मजनू अभियान के तहत, पुलिस ने नेवादा मोड़ पर स्कूल-कॉलेज जाने वाली छात्राओं पर छींटाकशी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी रामसेवक ने अपनी गलती स्वीकार की है, और पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

Balrampur News: छात्राओं पर छींटाकशी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

Balrampur News: बलरामपुर। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन मजनू अभियान के तहत थाना सादुल्लाह नगर पुलिस ने स्कूल-कॉलेज जाने वाली छात्राओं पर छींटाकशी और अश्लील टिप्पणियां करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार उपनिरीक्षक कपिल देव यादव टीम के साथ गश्त पर थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि नेवादा मोड़ के पास एक व्यक्ति छात्राओं पर गंदे इशारे कर रहा है और अश्लील गाने गाकर उन्हें परेशान कर रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगा, लेकिन घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम रामसेवक (36) निवासी अहिरौला कस्बा सादुल्लाहनगर बताया।

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उसने अपनी गलती स्वीकार करते हुए दोबारा ऐसा न करने की बात कही। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि कार्रवाई करने वाली टीम में उपनिरीक्षक कपिल देव यादव सहित पुलिसकर्मी शामिल रहे।

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