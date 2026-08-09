Balrampur News: नई रेल लाइन के लिए बलरामपुर के 10 गांवों में जमीन अधिग्रहण की तैयारी तेज

Balrampur News: बलरामपुर जिले में खलीलाबाद-बहराइच वाया उतरौला नई रेल लाइन परियोजना का भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए 10 गांवों की भूमि ली जाएगी और इससे प्रभावित किसानों का सामाजिक प्रभाव आकलन होगा। परियोजना से क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी और परिवहन की सुविधा मिलेगी।

नई रेल लाइन के लिए बलरामपुर के 10 गांवों में जमीन अधिग्रहण की तैयारी तेज

Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। खलीलाबाद-बहराइच वाया उतरौला नई रेल लाइन परियोजना को धरातल पर उतारने की कवायद तेज हो गई है। रेल मंत्रालय की अधिसूचना जारी होने के बाद अब बलरामपुर जिले में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। परियोजना के लिए सदर तहसील क्षेत्र के 10 गांवों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी। भूमि अधिग्रहण से पहले नियमानुसार सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) कराया जाएगा। इसके बाद प्रभावित किसानों, भूस्वामियों और अन्य हितधारकों से संबंधित रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। नई रेल लाइन परियोजना बलरामपुर के लिए परिवहन और कनेक्टिविटी के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। परियोजना के तहत सदर तहसील के देवरिया, ललिया, भवानियापुर, बनगवां, फरेंदा, दुलहापुर, पयागपुर, कलंदरपुर, मंधुआ और गणेशपुर गांवों की जमीन अधिग्रहण के दायरे में आएगी। प्रस्तावित रेल लाइन के लिए जमीन चिह्नित किए जाने के साथ ही अब प्रशासनिक स्तर पर अधिग्रहण की औपचारिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.

पहले होगा सामाजिक प्रभाव आकलन भूमि अधिग्रहण से पहले सामाजिक प्रभाव आकलन कराया जाना है। इसमें यह पता लगाया जाएगा कि रेल परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण से कितने किसान, भूस्वामी, परिवार और सार्वजनिक संसाधन प्रभावित होंगे। प्रभावित भूमि का स्वरूप, उस पर निर्भर परिवारों और परियोजना के सामाजिक प्रभाव का भी आकलन किया जाएगा.

अगली प्रक्रिया और मुआवजा एसआईए की रिपोर्ट तैयार होने के बाद नियमानुसार भूमि अधिग्रहण की अगली प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद पात्र प्रभावित भूस्वामियों को नियमों के अनुसार मुआवजा दिए जाने की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया के साथ प्रभावित किसानों की निगाहें मुआवजे के निर्धारण और वितरण की प्रक्रिया पर भी रहेंगी.

240 किमी लंबी रेल लाइन, 4940 करोड़ रुपये लागत खलीलाबाद-बहराइच वाया उतरौला नई रेल लाइन परियोजना करीब 240 किलोमीटर लंबी होगी। इसके निर्माण पर अनुमानित 4940 करोड़ रुपये खर्च होने हैं। परियोजना में 16 क्रॉसिंग स्टेशन और 12 हाल्ट स्टेशन प्रस्तावित हैं। इसके अलावा रेल लाइन पर 32 बड़े और 86 छोटे पुल बनाए जाने की योजना है.

परियोजना पूरी होने के बाद खलीलाबाद, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच के बीच सीधा रेल संपर्क स्थापित होगा। इससे इन क्षेत्रों के लोगों को आवागमन के लिए वैकल्पिक और सुगम रेल मार्ग उपलब्ध होगा.

रेल संपर्क का विस्तार नई रेल लाइन का सबसे बड़ा असर उन क्षेत्रों पर पड़ेगा, जो अब तक सीधे रेल नेटवर्क से जुड़े नहीं हैं। उतरौला, डुमरियागंज और मेहदावल जैसे क्षेत्रों को पहली बार सीधे रेल सेवा से जुड़ने का अवसर मिलेगा। इससे स्थानीय लोगों को दूसरे जिलों और बड़े शहरों तक पहुंचने के लिए सड़क परिवहन पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है.

रेल संपर्क बढ़ने से यात्रियों के समय और यात्रा खर्च में कमी आने के साथ ही स्थानीय व्यापार को भी गति मिलने की संभावना है। किसान अपनी उपज को बड़े बाजारों तक आसानी से पहुंचा सकेंगे। वहीं पूर्वांचल और तराई क्षेत्र के बीच बेहतर कनेक्टिविटी से व्यापारिक गतिविधियों, पर्यटन, निवेश और रोजगार के नए अवसर विकसित होने की उम्मीद है। परियोजना के लिए बलरामपुर में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होना जिले में नई रेल कनेक्टिविटी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब एसआईए रिपोर्ट और उसके बाद होने वाली अधिग्रहण संबंधी कार्रवाई पर प्रभावित गांवों के लोगों की नजर रहेगी.