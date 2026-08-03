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Balrampur News: 24 घंटे बाद मिला नहर में डूबे नेपाली युवक का शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: पचपेड़वा क्षेत्र में 30 वर्षीय नेपाली युवक विजयी का शव सरयू नहर में 24 घंटे बाद मिला। वह अपनी पत्नी के साथ ससुराल आए थे और नहाने के दौरान गहरे पानी में डूब गए। स्थानीय तैराकों ने उनकी पांच घंटे तक खोज की, लेकिन सफलता नहीं मिली। शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

Balrampur News: 24 घंटे बाद मिला नहर में डूबे नेपाली युवक का शव

Balrampur News: पचपेड़वा, संवाददाता। थाना क्षेत्र में सरयू नहर में डूबे नेपाली युवक का शव घटना के करीब 24 घंटे बाद घटनास्थल से लगभग दो किलोमीटर दूर बरामद हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नेपाल राष्ट्र के ठकरापुर निवासी 30 वर्षीय विजयी अपनी पत्नी सीमा के साथ पचपेड़वा थाना क्षेत्र के गोबरी सेहरिहवा गांव स्थित ससुराल आया था। रविवार सुबह करीब नौ बजे वह लक्ष्मीनगर के पास सरयू नहर में नहाने गया था, जहां गहरे पानी में चले जाने से वह डूब गया। सूचना पर स्थानीय तैराकों और ग्रामीणों ने करीब पांच घंटे तक उसकी तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिली।

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सोमवार सुबह विजयी का शव त्रिलोकपुर के पास नहर में उतराता मिला, जो घटनास्थल से करीब दो किलोमीटर दूर था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। बताया गया कि विजयी नेपाल में बोरिंग का कार्य कर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था। घर के इकलौते कमाने वाले की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। थाना प्रभारी निरीक्षक ओम प्रकाश चौहान ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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