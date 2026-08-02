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Balrampur News: रहस्यमय परिस्थितियों में युवक लापता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: बलरामपुर के ग्राम जबदहा निवासी प्रिंस यादव 31 जुलाई को बाल कटवाने गए थे और तब से लापता हैं। परिजनों ने 1 अगस्त को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज देख रही है और संभावित स्थानों पर तलाश जारी है। सभी प्रयासों के बावजूद अभी तक प्रिंस का कोई सुराग नहीं मिला है।

Balrampur News: रहस्यमय परिस्थितियों में युवक लापता

Balrampur News: बलरामपुर। कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम जबदहा निवासी प्रिंस यादव रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। परिजनों के अनुसार प्रिंस यादव 31 जुलाई को दोपहर करीब 1:30 बजे बाल कटवाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटा। रिश्तेदारों व आसपास के क्षेत्रों में काफी तलाश के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद एक अगस्त को परिजनों ने कोतवाली देहात में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। प्रभारी निरीक्षक गिरजेश तिवारी ने बताया कि गुमशुदगी दर्ज कर ली गई है।

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सीसीटीवी फुटेज खंगाल जा रही है। विभिन्न संभावित स्थानों पर तलाश जारी है।

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