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Balrampur News: चेहल्लुम पर ताजियों के दीदार को उमड़ी अकदतमंदों की भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: बलरामपुर में चेहल्लुम के अवसर पर ताजिया, अलम और रौजा सजाए गए। लोगों ने इमाम हुसैन और कर्बला के शहीदों को खिराज-ए-अकीदत पेश किया। मातमी जुलूस में बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। वहीं, सुरक्षा व्यवस्था में मातमी जुलूस निकाला गया, जिसमें क्षेत्र के अज़ादारों ने शहीद-ए-कर्बला को याद किया।

Balrampur News: चेहल्लुम पर ताजियों के दीदार को उमड़ी अकदतमंदों की भीड़

Balrampur News: मातमी जुलूस में गूंजी या हुसैन की सदाएं, अमन-चैन और भाईचारे की मांगी दुआ बलरामपुर, संवाददाता। चेहल्लुम के अवसर पर मंगलवार को जिले में अकीदत और गम का माहौल रहा। नौवीं तारीख की रात अकीदतमंदों ने फातिहा पढ़कर इमाम चबूतरों पर ताजिया, अलम, रौजा और जुल्फिकार रखे। साथ ही हजरत इमाम हुसैन और कर्बला के शहीदों को खिराज-ए-अकीदत पेश की। इस दौरान मुल्क में अमन-चैन, आपसी भाईचारे और कौम की तरक्की के लिए विशेष दुआएं की गईं।

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मातमी जुलूस का आयोजन

नगर के पुरैनिया तालाब, नगर पालिका, नई बस्ती, झंझरा, बड़ा पुल, नौशहरा, बलुहा और गदूरहवा समेत विभिन्न मोहल्लों में देर रात तक ताजिए और रौजे सजाए गए। आकर्षक ताजियों के दीदार के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। अकीदतमंदों ने जगह-जगह चाय, सीरनी और लंगर का वितरण किया। जिला महिला अस्पताल के पास अब्दुल खालिक की ओर से स्थापित करीब 30 फुट ऊंचा ताजिया और नगर पालिका के समीप कुवैत व इंडोनेशिया की मस्जिद की तर्ज पर तैयार रौजा लोगों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहे। दसवीं तारीख को शिया समुदाय की ओर से हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मातमी जुलूस निकाला गया। या हुसैन की सदाओं और नौहा-ख्वानी के बीच निकले जुलूस में बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। सिटी पैलेस स्थित बड़े इमामबाड़े से निकला जुलूस शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए पुनः इमामबाड़े पहुंचकर संपन्न हुआ। जुलूस में हुसैनी वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष जगराम हैदर शम्सी, जमाल, जफर मेहदी, शाद, मकसूद, आबिद, सैय्यद हैदर अब्बास समेत बड़ी संख्या में अकीदतमंद मौजूद रहे।

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अकीदत का माहौल

या हुसैन की सदाओं के बीच निकला मातमी जुलूस

उतरौला संवाददाता के अनुसार चेहल्लुम के अवसर पर क्षेत्र के अमया देवरिया और रेहरा माफी में अकीदत व गम के माहौल के बीच कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में मातमी जुलूस निकाला गया। शिया समुदाय के अज़ादारों ने काले लिबास में नंगे पांव चलकर नौहा-ख्वानी, सीना-जनी तथा कमा व जंजीर का मातम करते हुए शहीद-ए-कर्बला इमाम हुसैन और उनके साथियों को पुरसा दिया।

जुलूस की प्रक्रिया

उतरौला में मरहूम हाजी तुल्लन हुसैन के इमामबाड़े से निकला जुलूस विभिन्न मार्गों से होते हुए कर्बला पहुंचकर संपन्न हुआ, जिसमें अहले सुन्नत का जुलूस भी अलम और ताजियों के साथ शामिल रहा। अमया देवरिया में दरगाह हजरत अब्बास अलमदार से निकले जुलूस में अलम, ताबूत, जुल्जना और ताजिए शामिल रहे। मार्ग में जगह-जगह अज़ादारों के लिए पानी, शरबत, शर्बत-ए-शबील, चाय और फल वितरित किए गए। मौलाना ज़ायर अब्बास ने बताया कि इमाम हुसैन की शहादत की याद में मोहर्रम के 40वें दिन चेहल्लुम मनाया जाता है। पूरे आयोजन के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा।

सामान्य प्रश्न

चेहल्लुम कब मनाया जाता है?
इमाम हुसैन की शहादत की याद में मोहर्रम के 40वें दिन चेहल्लुम मनाया जाता है।
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