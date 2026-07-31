Balrampur News: 24 घंटे चलेगा मातृ-शिशु सहायता कॉल सेंटर
Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए जिले में
Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए जिले में 24 घंटे मातृ-शिशु सहायता कॉल सेंटर शुरू किया गया है। जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन के निर्देशन में जिला मुख्यालय सहित सभी सीएचसी एवं पीएचसी पर कॉल सेंटर स्थापित किए गए हैं। इसके लिए हेल्पलाइन 7704995639 जारी की गई है, जिस पर प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी तीन पालियों में चौबीसों घंटे सेवाएं देंगे। कॉल सेंटर के माध्यम से गर्भवती महिलाओं, विशेषकर उच्च जोखिम (एचआरपी) वाली गर्भवतियों की नियमित निगरानी की जाएगी। उन्हें प्रसव पूर्व जांच, टीकाकरण, पोषण, संस्थागत प्रसव, नवजात शिशु की देखभाल, स्तनपान और परिवार नियोजन संबंधी परामर्श भी दिया जाएगा।
गंभीर स्थिति होने पर संबंधित स्वास्थ्य इकाई से समन्वय कर 108 एम्बुलेंस एवं चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मुकेश कुमार ने बताया कि इस पहल से गर्भावस्था संबंधी जटिलताओं की समय रहते पहचान होगी और सुरक्षित मातृत्व के साथ मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में मदद मिलेगी।
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