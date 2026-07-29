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Balrampur News: लगातार चौथी बार क्रीड़ा समिति के सचिव बने मोहम्मद सुहेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: बलरामपुर में एजी हाशमी इंटर कॉलेज के व्यायाम शिक्षक मोहम्मद सुहेल को लगातार चौथी बार जिला माध्यमिक विद्यालय क्रीड़ा समिति के सचिव के रूप में चुना गया। उनके खेल क्षेत्र में योगदान को देखते हुए यह पुनर्निर्वाचन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता जिला विद्यालय निरीक्षक मृदुला आनंद ने की और विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य उपस्थित रहे।

Balrampur News: लगातार चौथी बार क्रीड़ा समिति के सचिव बने मोहम्मद सुहेल

Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। जिला माध्यमिक विद्यालय क्रीड़ा समिति के सचिव पद पर एजी हाशमी इंटर कॉलेज सादुल्लानगर के व्यायाम शिक्षक मोहम्मद सुहेल लगातार चौथी बार सर्वसम्मति से चुने गए हैं। खेल क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान व सक्रिय भूमिका को देखते हुए उन्हें पुनः यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। वार्षिक क्रीड़ा समिति की बैठक जिला विद्यालय निरीक्षक मृदुला आनंद की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जिले के विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य व व्यायाम शिक्षक उपस्थित रहे। डीआईओएस ने बताया कि सभी व्यायाम शिक्षकों की सहमति से मो. सुहेल का दोबारा चयन किया गया। मो. सुहेल राष्ट्रीय स्तर के बास्केटबॉल खिलाड़ी रह चुके हैं।

वह कई वर्षों से स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया व माध्यमिक शिक्षा विभाग की विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में चयनकर्ता और आयोजन समिति के सक्रिय सदस्य के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। उनके पुनर्निर्वाचन पर उमेश तिवारी, वीके शुक्ल, डॉ. चंदन कुमार पांडेय, अशोक कुमार पांडेय, गीता गौतम, अन्नपूर्णा, वंदना वर्मा, अजय सिंह, मदन लाल, सईद अहमद, नवीन पाल, राजेश श्रीवास्तव, संजय यादव और महेंद्र कुमार सहित तमाम शिक्षकों ने उन्हें बधाई दी।

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