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Balrampur News: चलती बाइक से मोबाइल रूप छीना, एक आरोपी की पहचान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: बलरामपुर के हर्रैया सतघरवा थाना क्षेत्र में बाइक सवार तीन युवकों ने एक व्यक्ति से मोबाइल छीन लिया और फरार हो गए। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर एक आरोपी की पहचान की है। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज की है और बाइक नंबर के आधार पर जांच शुरू कर दी है।

Balrampur News: चलती बाइक से मोबाइल रूप छीना, एक आरोपी की पहचान

Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। हर्रैया सतघरवा थाना क्षेत्र में बाइक सवार तीन युवकों ने सड़क किनारे खड़े व्यक्ति के हाथ से मोबाइल झपट लिया और फरार हो गए। वारदात के बाद पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर एक आरोपी की पहचान बताई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बाइक नंबर व आरोपी की पहचान के आधार पर जांच शुरू कर दी है। ग्राम भुलभुलिया के मजरे सोनपुर निवासी प्रमोद कुमार पुत्र गया प्रसाद ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि छह अगस्त को दोपहर करीब दो बजे वह जरूरी काम से ग्राम मजगवां के मजरे उदईपुर जा रहे थे। मजगवां के पास पहुंचने पर वह सड़क किनारे खड़े थे।

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इसी दौरान मजगवां की ओर से एक बाइक पर सवार तीन युवक वहां पहुंचे। पीड़ित के अनुसार, बाइक सवार युवकों ने अचानक उसके हाथ पर झपट्टा मारकर मोबाइल फोन छीन लिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, तीनों युवक बाइक से तेजी से फरार हो गए। प्रमोद ने बताया कि मोबाइल कवर में उसका आधार कार्ड रखा था। इससे मोबाइल के साथ महत्वपूर्ण पहचान संबंधी दस्तावेज भी झपटमारों के हाथ लग गए। पीड़ित ने पुलिस को घटना में इस्तेमाल बाइक नंबर व मॉडल के बारे में बताया है। घटना के बाद पुलिस ने बाइक नंबर को जांच का अहम आधार बनाया है। प्रमोद कुमार ने झपटमारी करने वाले तीन युवकों में से एक की पहचान छोटू पुत्र जान बाबू निवासी ग्राम मिर्जापुर देवपुरा थाना ललिया के रूप में की है। हालांकि उसके साथ बाइक पर मौजूद दो अन्य युवकों की पहचान अभी नहीं हो सकी है। पुलिस अब आरोपी के साथियों और घटना में प्रयुक्त बाइक के संबंध में जानकारी जुटा रही है। प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटना की जांच की जा रही है। बाइक नंबर और नामजद आरोपी की पहचान के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है।

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