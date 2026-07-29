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Balrampur News: महिलाओं और बालिकाओं को किया जागरूक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: बलरामपुर में पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देश पर मिशन शक्ति टीमों ने जागरूकता अभियान चलाया। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, दहेज प्रथा, बाल विवाह, घरेलू हिंसा से लड़ने के उपाय बताए। टीमों ने हेल्पलाइन नंबरों, नशा मुक्ति और सड़क सुरक्षा पर जानकारी दी। कार्यक्रम में गांवों और विद्यालयों में जन संवाद आयोजित किया गया।

Balrampur News: महिलाओं और बालिकाओं को किया जागरूक

Balrampur News: बलरामपुर। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देश पर जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में बुधवार को मिशन शक्ति टीमों ने व्यापक जागरूकता अभियान चलाया। टीमों ने गांवों, कस्बों व विद्यालयों में ग्राम चौपाल एवं जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं की समस्याएं सुनीं तथा उनके त्वरित निस्तारण का भरोसा दिया। महिलाओं व बालिकाओं को दहेज प्रथा, बाल विवाह, घरेलू हिंसा, महिला सुरक्षा, साइबर अपराध, गुड टच-बैड टच और अन्य कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई। साथ ही 1090, 112, 108, 1098, 102, 181, 1076 और 1930 हेल्पलाइन नंबरों की उपयोगिता बताई गई। मिशन शक्ति केंद्र एवं परिवार परामर्श केंद्र की सेवाओं से भी अवगत कराया गया।

इस दौरान नशा मुक्ति, सड़क सुरक्षा और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रति भी लोगों को जागरूक करते हुए पंपलेट वितरित किए गए।

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