Balrampur News: महिलाओं और बालिकाओं को किया जागरूक
Balrampur News: बलरामपुर में पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देश पर मिशन शक्ति टीमों ने जागरूकता अभियान चलाया। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, दहेज प्रथा, बाल विवाह, घरेलू हिंसा से लड़ने के उपाय बताए। टीमों ने हेल्पलाइन नंबरों, नशा मुक्ति और सड़क सुरक्षा पर जानकारी दी। कार्यक्रम में गांवों और विद्यालयों में जन संवाद आयोजित किया गया।
Balrampur News: बलरामपुर। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देश पर जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में बुधवार को मिशन शक्ति टीमों ने व्यापक जागरूकता अभियान चलाया। टीमों ने गांवों, कस्बों व विद्यालयों में ग्राम चौपाल एवं जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं की समस्याएं सुनीं तथा उनके त्वरित निस्तारण का भरोसा दिया। महिलाओं व बालिकाओं को दहेज प्रथा, बाल विवाह, घरेलू हिंसा, महिला सुरक्षा, साइबर अपराध, गुड टच-बैड टच और अन्य कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई। साथ ही 1090, 112, 108, 1098, 102, 181, 1076 और 1930 हेल्पलाइन नंबरों की उपयोगिता बताई गई। मिशन शक्ति केंद्र एवं परिवार परामर्श केंद्र की सेवाओं से भी अवगत कराया गया।
इस दौरान नशा मुक्ति, सड़क सुरक्षा और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रति भी लोगों को जागरूक करते हुए पंपलेट वितरित किए गए।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।