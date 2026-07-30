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Balrampur News: छात्रा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: बलरामपुर में एक 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई है। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताते हुए पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई है। छात्रा 29 जुलाई को घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी, लेकिन स्कूल नहीं पहुंची। लगातार तलाश के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिला है।

Balrampur News: छात्रा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता

Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। देहात कोतवाली क्षेत्र में एक 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने का मामला सामने आया है। परिजनों ने किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपहरण किए जाने की आशंका जताते हुए पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई है। परिजनों के अनुसार नाबालिग छात्रा 29 जुलाई सुबह करीब 7 बजे स्कूल जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन वह स्कूल नहीं पहुंची। काफी तलाश के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लग सका। इसके बाद परिजनों ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। शिकायत में आशंका जताई गई है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने नाबालिग को अपने साथ ले जाकर उसका अपहरण कर लिया है।

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साथ ही उसके साथ किसी अप्रिय घटना की भी आशंका व्यक्त की गई है। परिजनों ने पुलिस से बताया कि घटना के दिन दोपहर करीब 1:30 बजे छात्रा ने मोहल्ले के एक व्यक्ति के मोबाइल फोन पर कॉल भी किया था। प्रभारी निरीक्षक गिरजेश तिवारी ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। नाबालिग की तलाश के लिए संभावित स्थानों पर दबिश देने के साथ अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

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