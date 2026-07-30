Balrampur News: नाबालिग छात्रा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता, अपहरण का मुकदमा दर्ज
Balrampur News: बलरामपुर में एक 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई है। परिजनों ने अपहरण का संदेह व्यक्त किया है। छात्रा ने 29 जुलाई 2026 को स्कूल जाने के लिए घर छोड़ा था लेकिन स्कूल नहीं पहुंची। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। बलरामपुर के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में एक 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने का मामला सामने आया है। परिजनों ने किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपहरण किए जाने की आशंका जताते हुए पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई है। परिजनों के अनुसार, नाबालिग छात्रा 29 जुलाई 2026 की सुबह करीब 7 बजे स्कूल जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन वह स्कूल नहीं पहुंची। काफी तलाश के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लग सका। इसके बाद परिजनों ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की।
परिजनों की चिंताएँ
शिकायत में आशंका जताई गई है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने नाबालिग को अपने साथ ले जाकर उसका अपहरण कर लिया है। साथ ही उसके साथ किसी अप्रिय घटना की भी आशंका व्यक्त की गई है। परिजनों ने बताया कि घटना वाले दिन दोपहर करीब 1:30 बजे छात्रा ने मोहल्ले के एक व्यक्ति के मोबाइल फोन पर कॉल भी किया था, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पुलिस की कार्रवाई
प्रभारी निरीक्षक गिरजेश तिवारी ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और नाबालिग की तलाश के लिए संभावित स्थानों पर दबिश देने के साथ अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
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