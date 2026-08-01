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Balrampur News: विदेश में मजदूरी करने वाले युवक की पुश्तैनी जमीन पर कब्जे की कोशिश, निर्माण रोकने व फर्जी मुकदमे में फंसाने की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: बलरामपुर के गौरा चौराहा थाना क्षेत्र के ग्राम भगोसर (कोयलखार) निवासी एक प्रवासी युवक ने अपनी खरीदी हुई आवासीय भूमि पर अवैध कब्जे की कोशिश और फर्जी मुक

Balrampur News: विदेश में मजदूरी करने वाले युवक की पुश्तैनी जमीन पर कब्जे की कोशिश, निर्माण रोकने व फर्जी मुकदमे में फंसाने की

Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। बलरामपुर के गौरा चौराहा थाना क्षेत्र के ग्राम भगोसर (कोयलखार) निवासी एक प्रवासी युवक ने अपनी खरीदी हुई आवासीय भूमि पर अवैध कब्जे की कोशिश, निर्माण कार्य में बाधा डालने और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित अब्दुल सलाम सिद्दीकी, पुत्र स्वर्गीय अब्दुल वहीद सिद्दीकी, ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उसके पिता ने 7 सितंबर 2024 को ग्राम पिपरा स्थित गाटा संख्या 199, रकबा 0.0210 हेक्टेयर आवासीय भूमि को 5.20 लाख रुपये में विधिवत बैनामा कर खरीदा था। भूमि का भुगतान इंडियन बैंक, जैतापुर शाखा के चेक के माध्यम से किया गया था तथा नियमानुसार स्टांप शुल्क भी अदा किया गया था。

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प्रवासी युवक की कहानी

शिकायत के अनुसार अब्दुल सलाम अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए सऊदी अरब में मजदूरी करता है। पिता के निधन के बाद जब वह अपने गांव लौटकर उक्त भूमि पर चारदीवारी का निर्माण करा रहा था, तभी गांव के ही जमील अहमद सलमानी, उनके पुत्र बिल्लू तथा बिल्लू की पत्नी सबो ने निर्माण कार्य रुकवा दिया। आरोप है कि तीनों ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट पर उतारू हो गए और जमीन पर दोबारा आने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।

धमकियों का सामना

पीड़ित का यह भी आरोप है कि विपक्षियों ने उसे झूठे मुकदमों में फंसाने और उसका पासपोर्ट जब्त कराने की धमकी दी, ताकि वह दोबारा विदेश न जा सके। शिकायत में कहा गया है कि 23 जुलाई 2026 को आरोपियों ने जबरन जमीन पर धान की रोपाई कर कब्जा करने का प्रयास किया। इसकी सूचना तत्काल डायल-112 पुलिस को दी गई, जिसके पहुंचने पर स्थिति नियंत्रित हुई और कथित कब्जे की कोशिश रुक गई।

पुलिस कार्रवाई

अब्दुल सलाम ने आशंका जताई है कि यदि वह रोजगार के सिलसिले में दोबारा विदेश चला गया तो विपक्षी उसकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर जमीन पर स्थायी रूप से कब्जा कर सकते हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से अपनी भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने और आरोपियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देश पर गौरा चौराहा पुलिस ने तहरीर के आधार पर जमील अहमद, बिल्लू और सबो के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अब्दुल सलाम ने पुलिस को क्या शिकायत दी?
अब्दुल सलाम ने अपने भूमि पर अवैध कब्जे की कोशिश, निर्माण कार्य में बाधा डालने और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत दी।
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