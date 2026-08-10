Balrampur News: नगर में पहुंचे कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा कर किया स्वागत
Balrampur News: श्रावण मास की शिवरात्रि पर नगर के आधीन प्राचीन श्री दुःखहरण नाथ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने राप्ती नदी से पवित्र जल भरकर भगवान शिव को जलाभिषेक किया। कांवड़ियों का स्वागत नगर पालिका के अध्यक्ष प्रतिनिधि अनूप चंद्र गुप्ता ने पुष्प वर्षा कर किया। सुरक्षा व्यवस्थाएं व्यापक थीं।
Balrampur News: उतरौला, संवाददाता। श्रावण मास की शिवरात्रि यानी तेरस के पावन अवसर पर सोमवार को नगर के प्राचीन श्री दुःखहरण नाथ मंदिर में भोर से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह करीब चार बजे से भगवान भोलेनाथ के दर्शन, पूजन और जलाभिषेक के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। इस दौरान नगर में भारी संख्या में कांवड़ यात्री जलाभिषेक करने पहुंचे। नपाप अध्यक्ष प्रतिनिधि अनूप चन्द्र गुप्ता ने पूरी आस्था के साथ कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। तेरस पर्व पर शिवभक्तों ने परंपरागत रूप से कांवड़ यात्रा निकाली। श्रद्धालुओं के अलग-अलग जत्थे पिपरा घाट और सिंगारजोत घाट पहुंचे, जहां राप्ती नदी से पवित्र जल भरकर कांवड़िये पैदल श्री दुःखहरण नाथ मंदिर पहुंचे।
यहां उन्होंने भगवान शिव के शिवलिंग पर राप्ती नदी के जल से जलाभिषेक कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और सुख-समृद्धि की कामना की। नगर में कांवड़ यात्रियों के पहुंचने पर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि अनूपचंद्र गुप्ता ने अपने आवास के सामने पुष्पवर्षा कर शिवभक्तों का भव्य स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था, भक्ति, अनुशासन और सेवा की अद्भुत परंपरा है। शिवभक्तों का स्वागत करना सौभाग्य की बात है। इससे समाज में भाईचारा और सौहार्द मजबूत होता है। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष सविता गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने भी कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा कर उनका स्वागत सम्मान किया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कांवड़ मार्ग पर पुलिस-प्रशासन की ओर से व्यापक व्यवस्थाएं की गई थीं।
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