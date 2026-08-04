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Balrampur News: सावन में पूरे माह विभूतिनाथ मंदिर में चलेगा भंडारा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: महराजगंज तराई के तुलसीपुर विकासखंड में, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि प्रवीण सिंह विक्की द्वारा सावन माह के अवसर पर विभूतिनाथ मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। भंडारे का उद्देश्य श्रद्धालुओं को भगवान शिव की पूजा के दौरान भूखे नहीं लौटने देना है। यह पहल क्षेत्रीय लोग प्रशंसा कर रहे हैं।

Balrampur News: सावन में पूरे माह विभूतिनाथ मंदिर में चलेगा भंडारा

Balrampur News: महराजगंज तराई। तुलसीपुर विकासखंड के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि एवं प्रशासक प्रवीण सिंह विक्की ने सावन माह के अवसर पर विभूतिनाथ मंदिर परिसर में पूरे माह विशाल भंडारे का आयोजन कराया है। उन्होंने बताया कि सावन मेले के दौरान प्रतिदिन श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद स्वरूप भोजन की व्यवस्था रहेगी। भंडारे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भगवान शिव के दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए आने वाला कोई भी श्रद्धालु भूखे पेट वापस न लौटे। इस पहल की क्षेत्रीय लोगों और श्रद्धालुओं ने सराहना की है।

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