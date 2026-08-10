Balrampur News: विभूतिनाथ धाम हुआ भंडारा, श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद
Balrampur News: सावन मास के पहले सोमवार पर तुलसीपुर के विभूतिनाथ धाम में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया और परिसर में भोलेनाथ के जयकारे गूंजते रहे। आयोजन का सफल प्रबंध जिला व्यापार संगठन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा किया गया।
Balrampur News: तुलसीपुर, संवाददाता। सावन मास के पावन सोमवार पर विभूतिनाथ धाम में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद गहण कर भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। हजारों की संख्या में पहुंचे भक्तों ने श्रद्धापूर्वक प्रसाद ग्रहण किया। दिनभर भंडारे में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और पूरा परिसर भोलेनाथ के जयकारों से गूंजता रहा। विशाल भंडारे का आयोजन जिला व्यापार संगठन के अध्यक्ष अनिल कुमार लाठ और तुलसीपुर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि प्रवीण कुमार सिंह विक्की की ओर से कराया गया। श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद, पेयजल सहित अन्य व्यवस्थाओं का विशेष प्रबंध किया गया था। आयोजन में जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों ने बढ़-चढ़कर सहभागिता निभाई।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख उतरौला महिपाल चौधरी के साथ हेमंत जायसवाल, ब्लॉक प्रमुख श्रीदत्तगंज, पंकज जायसवाल, रवि अग्रवाल, विकास सोनी, डब्लू चंद्रमणि तिवारी, रमेश यादव और विकास सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। जद्दापुर के प्रधानाध्यापक उत्तम गुप्ता समेत बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों ने भंडारे की व्यवस्था संभाली।
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